NASCAR: Harvick domina, segura Keselowski no final e triunfa em Michigan

Kevin Harvick chegou a Michigan como líder do campeonato da NASCAR Cup Series em pontos, mas tinha uma vitória a menos que Denny Hamlin, quatro contra cinco.

Tinha.

Neste sábado ele conquistou novo triunfo ao dominar a primeira corrida da rodada dupla na pista mais próxima do coração da indústria automotiva dos EUA. A prova foi definida na prorrogação e Harvick teve que segurar o ímpeto de Brad Keselowski, que tentava sua primeira vitória em casa na carreira.

Além do quinto triunfo do ano, Harvick somou sua 54ª vitória na principal categoria do automobilismo americano.

Martin Truex Jr., Ryan Blaney e Kyle Busch completaram o top-5.

Neste domingo, às 17h30, horário de Brasília, teremos a segunda prova em Michigan, já na reta final da fase de classificação da Cup Series.

