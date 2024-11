Joey Logano venceu a etapa de Phoenix neste domingo e garantiu o tricampeonato da NASCAR Cup Series.

O piloto da Penske teve que segurar a pressão de seu companheiro de equipe, Ryan Blaney, que buscava o bi, em um confronto dramático. Blaney teve dificuldades para passar pelos pilotos da Hendrick Motorsports, Kyle Larson e William Byron, antes de cortar a margem de 2.3s para Logano. Ele quase chegou à traseira do #22, mas nunca tentou a manobra decisiva.

Com isso, a Penske permanece invicta na era atual da NASCAR, vencendo os últimos três campeonatos com o NextGen.

"Eu amo os playoffs", declarou Logano. "Eu amo isso, cara. Que corrida! Que batalha da Penske no final. Tive um bom reinício e conseguiu ficar na frente do #12. E ele tinha muita velocidade no long run, dei tudo o que eu tinha para segurá-lo.

"Três títulos é realmente especial conseguir isso. Que equipe. Para lutar hoje, passamos por um pouco de adversidade durante a corrida."

"Eu tenho a melhor equipe. Não sei se sou o melhor piloto, mas tenho a melhor equipe, e juntos somos muito completos e podemos aparecer quando mais importa. Temos uma equipe mentalmente forte que pode fazer as coisas acontecerem quando importa."

William Byron terminou em terceiro, enquanto Tyler Reddick foi o pior dos combatentes ao título, em sexto.

A corrida também foi brevemente interrompida por um incidente bizarro entre os dois primeiros estágios, quando o pace car atingiu os barris de areia na entrada dos boxes.

Resultado

