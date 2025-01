Um dos principais nomes da história do automobilismo brasileiro, Helinho Castroneves vai se aventurar em um desafio inédito em sua carreira em 2025. O quatro vezes vencedor das 500 Milhas de Indianápolis vai tentar a classificação da Daytona 500, a prova mais importante do calendário da NASCAR Cup Series.

A 67ª edição da corrida de abertura da temporada 2025 da Cup Series está marcada para o dia 16 de fevereiro, com a tomada de tempo no dia 12 e as baterias classificatórias no dia 13 na pista de Daytona Beach, na Flórida.

A informação foi apurada pelo Motorsport.com com a expectativa de um anúncio formal já nesta segunda-feira (06).

Helinho vai disputar a classificação com a equipe Trackhouse, através do Project 91, um modelo que visa atrair pilotos de outros países para o grid da NASCAR. Através do Project, o campeão de 2007 da Fórmula 1, Kimi Raikkonen, disputou uma prova no circuito de Watkins Glen em 2022. Em 2023, foi a vez do neozelandês Shane van Gisbergen, que surpreendeu e garantiu uma vaga de titular na Xfinity Series, principal divisão de acesso da NASCAR, além de participar de uma série de provas da Cup em 2024.

Em 2025, a Trackhouse terá como pilotos titulares Ross Chastain, vice-campeão de 2022, o mexicano Daniel Suárez, genro de Nelson Piquet, e Gisbergen. A equipe americana também está presente no grid da MotoGP desde o começo de 2024, como satélite da Aprilia.

Caso consiga a classificação, o Brasil voltará a ter um representante no grid de uma prova da NASCAR Cup pela primeira vez desde a participação de Nelsinho Piquet na etapa de Watkins Glen em 2014, terminando na 26ª posição. Já em Daytona, o Brasil não tem uma participação desde 2003, quando Christian Fittipaldi terminou em 34º em sua única aparição na prova.

