A NASCAR Cup Series definiu os quatro finalistas do campeonato de 2024, após a etapa de Martinsville neste domingo. Em grande performance, especialmente no chamado long run, Ryan Blaney repetiu o feito do ano passado e venceu a prova, e assim como em 2023, também se garantiu na decisão em Phoenix, no próximo fim de semana.

Como Joey Logano (em Las Vegas) e Tyler Reddick (em Homestead) já haviam vencido nas provas desta etapa dos playoffs, apenas a última vaga da final estava disponível por pontos e aí é que começou a polêmica no final da corrida.

Christopher Bell, favorito a ficar com a vaga, não vinha correndo bem e estava uma volta atrás durante os giros finais, enquanto William Byron estava se garantindo, mas perdia rendimento a cada volta, já que tinha pneus mais desgastados.

Quando Byron não poderia perder mais nenhuma posição, pois ficaria sem a vaga, ele teve a 'ajuda' de Austin Dillon e Ross Chastain, de equipes diferentes, mas ambos da Chevrolet. Eles não passaram Byron, mesmo com ritmo nitidamente superior.

Como ‘troco’, na última volta, Bubba Wallace, piloto Toyota, acabou perdendo a posição para Bell, que também acabou se jogando no muro e acelerando ao máximo, emulando a manobra que Chastain fez há dois anos e com sucesso. Mas, a partir de 2023 a manobra foi considerada ilegal, contra os princípios de segurança.

Após a bandeira quadriculada, os oficiais da NASCAR reviram o lance e decidiram punir Bell, o colocando como o último entre aqueles que estavam uma volta atrás, o que acabou tirando-o da grande final e com Byron sendo alavancado para a decisão.

Em entrevista coletiva, Elton Sawyer, vice-presidente de competições da NASCAR, prometeu analisar os dados dos carros de Wallace, Dillon e Chastain e penalidades podem ser anunciadas durante esta semana.

A final da NASCAR Cup Series em Phoenix acontece no próximo domingo, às 17h, horário de Brasília.

Resultado

