NASCAR revela novo formato de quali e restante de calendário 2020

A NASCAR revelou duas mudanças antes dos playoffs das suas três divisões nacionais.

Depois de experimentar a ideia da 'regra de escolha' para as relargadas da All-Star Race, a NASCAR implementará o procedimento para todos os eventos, exceto aqueles realizados em superpseedways (Daytona e Talladega) e mistos.

A regra obriga cada piloto a escolher em qual linha deseja relargar ao se aproximar de uma área designada na pista, o que pode ser crucial nos circuitos em que um traçado é fortemente favorecido em relação a outro.

Além disso, a NASCAR mudou a maneira de como é formado o grid de largada, já que a categoria anunciou que os treinos livres classificatórios não voltarão em 2020, devido à pandemia.

Haverá uma métrica de desempenho para determinar a formação inicial e a seleção de boxes, substituindo o sorteio que foi utilizado desde o retorno em maio.

A NASCAR explicou o procedimento da seguinte maneira:

- A NASCAR recompensará o desempenho de uma temporada e da corrida anterior para determinar o grid e a seleção de boxes, usando a pontuação do campeonato, a posição de chagada e volta mais rápida da corrida anterior.

- As métricas serão ponderadas e calculadas a média para estabelecer a ordem inicial. A posição será ponderada pelos pontos no campeonato em 35%; posição final na corrida anterior 50%; e volta mais rápida em 15%.

- Quando os Playoffs começarem, os carros dos que brigam pelo título sempre estarão nas primeiras posições.

Calendário final de 2020

A categoria também anunciou o restante do calendário para a temporada 2020, que teve que ser refeito, devido ao coronavírus.

A pós-temporada da Cup Series começará em Darlington, no domingo, 6 de setembro e terminará em Phoenix, no domingo, 8 de novembro.

Na Xfinity Series, um novo local, Talladega, foi adicionado como a segunda corrida da primeira fase dos playoffs, no sábado, dia 3 de outubro, enquanto Bristol passa para o final da temporada regular, na sexta-feira, 18 de setembro.

Os playoffs da categoria começarão agora em Las Vegas, no sábado, 26 de setembro.

A Truck Series visitará dois novos locais durante o playoff: Kansas, na sexta-feira, 16 de outubro e Texas, no domingo, 25 de outubro, que é a nova data para a corrida do Texas que foi adiado de 27 de março.

Bristol agora servirá como abertura dos playoffs na quinta-feira, 17 de setembro. Finalmente, a Truck visitará Richmond, na quinta-feira, 10 de setembro para a final da temporada regular - cumprindo a corrida que estava originalmente programada para abril.

A NASCAR determinará se será permitido aos fãs entrar nos eventos com base nas diretrizes locais e estaduais.

Data Pista Categoria 5 de setembro Darlington Xfinity 6 de setembro Darlington Truck 6 de setembro Darlington Cup 10 de setembro Richmond Truck 11 de setembro Richmond Xfinity 12 de setembro Richmond Xfinity 12 de setembro Richmond Cup Thu, Sept. 17 Bristol Truck 18 de setembro Bristol Xfinity 19 de setembro Bristol Cup 25 de setembro Las Vegas Truck 26 de setembro Las Vegas Xfinity 27 de setembro Las Vegas Cup 3 de outubro Talladega Truck 3 de outubro Talladega Xfinity 4 de outubro Talladega Cup 10 de outubro Charlotte Roval Xfinity 11 de outubro Charlotte Roval Cup 16 de outubro Kansas Truck 17 de outubro Kansas Xfinity 18 de outubro Kansas Cup 24 de outubro Texas Xfinity 25 de outubro Texas Truck 25 de outubro Texas Cup 30 de outubro Martinsville Truck 31 de outubro Martinsville Xfinity 1 de novembro Martinsville Cup 6 de novembro Phoenix Truck 7 de novembro Phoenix Xfinity 8 de novembro Phoenix Cup

