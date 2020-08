NASCAR: Keselowski vence prova da Cup em New Hampshire

Brad Keselowski conquistou a vitória no domingo na etapa da NASCAR Cup em New Hampshire, em uma prova que, na maior parte, parecia ser uma disputa de dois carros, com Denny Hamlim. Os dois pilotos lideraram 18 vezes, em 276 das 301 voltas, com Keselowski assumindo a ponta pela última vez na volta 221.

A partir dali, Keselowski ficou na ponta, tendo como única preocupação fazer com que seu combustível fosse suficiente para cruzar a linha de chegada.

A vitória é a terceira do piloto na temporada e a 33ª de sua carreira, que o coloca em 24º na lista geral da categoria, empatado com Fireball Roberts.

"Tivemos grandes provas nesse ano com o carro número 2, mas não tínhamos ainda uma dominante, sabe?" disse Keselowski. "Eu estava falando com Jeremy Bullins [chefe de equipe] e disse que era o que faltava para irmos a um novo nível. E estamos aqui. É o que hoje foi".

"Estou muito orgulhoso de minha equipe e do feito de hoje. Tinha um ótimo carro. É bom estar correndo na frente dos fãs novamente. Parece que faz muito tempo, então bem-vindos de volta!".

"Eu tive uma boa carreira, mas precisava de algo do tipo. Jeremy e a equipe ficaram no meu calcanhar para que me tornar melhor, buscando um novo nível e estamos nele por enquanto".

Martin Truex Jr. foi o terceiro, Joey Logano quarto e Kevin Harvick fechou o Top 5. Completando o Top 10, Matt DiBenedetto, Aric Almirola, Cole Custer, Chase Elliott e Tyler Reddick.

