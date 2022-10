Carregar reprodutor de áudio

A NASCAR Cup Series, principal campeonato da maior categoria do automobilismo norte-americano, definiu os finalistas do campeonato de 2022 neste domingo (30), com um final surpreendente.

Precisando ganhar ao menos mais uma posição para se garantir na decisão, Ross Chastain realizou uma manobra muitas vezes pensada, mas executada apenas em jogos virtuais. O piloto da Flórida acelerou mais do que o normal e fez as últimas curvas e passou a linha de chegada grudado ao muro de Martinsville, local da corrida.

Ele não só conseguiu as posições que precisava, mas também quebrou o recorde da pista, com 18s8, sendo mais rápido também do que a marca de Kyle Larson, o pole position da corrida.

“Joguei muito (o game) 'NASCAR 2005' no Game Cube com o meu irmão, Chad. Você pode se safar com isso lá. Eu nunca soube se realmente funcionaria", disse Chastain após a corrida.

“Quero dizer, eu fiz isso quando eu tinha oito anos. Coloquei na quinta marcha, saí da linha após a curva 2 na última volta se precisávamos, e fazíamos.

“Basicamente, soltei o volante, esperando não pegar o portão de acesso da curva 4 ou algo maluco. Mas eu estava disposto a fazer isso.”

