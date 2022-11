Carregar reprodutor de áudio

O proprietário da equipe Trackhouse Racing, Justin Marks, diz que o retorno de Kimi Raikkonen à NASCAR com seu carro Project 91 é “uma espécie de passeio até que ele me diga o contrário”.

Raikkonen fez sua estreia na Cup Series com o #91 da Trackhouse em Watkins Glen no início deste ano, criando um enorme burburinho quando o ex-campeão de F1 fez seu retorno à NASCAR depois de ter começado anteriormente na série inferior Xfinity e Truck.

O finlandês alcançou a oitava posição no ciclo de pitstop até cair após uma relargada, ferindo o pulso depois de uma colisão que fez seu carro bater na parede de pneus. É improvável que Raikkonen se comprometa com uma série de várias corridas e, quando perguntado se ele retornaria no futuro, Kimi respondeu: “Vamos ver”.

Marks diz que Raikkonen é bem-vindo de volta nesse carro em 2023, pois busca expandir o programa e inserir o carro em eventos extras.

“Você sabe, eu realmente gostei do meu tempo com Kimi e sua família”, disse Marks. “Achei que ele fez um trabalho incrível. Acho que sem o naufrágio, a forma como a estratégia estava sendo jogada e como ele estava aprendendo durante a corrida nos colocaria em posição para uma chance de um top 10 de longe, certamente um top 15, o que teria sido um dia muito bom.

"Eu meio que opero sob a suposição de que é uma espécie de passeio dele até que ele me diga o contrário, e vamos ter essas discussões aqui após o final da temporada, acho que teremos uma ideia muito boa de onde o Projeto91 estará no final do ano".

Marks participou do GP dos Estados Unidos no COTA há algumas semanas, depois de participar do GP de Miami no início do ano, enquanto busca novas oportunidades para desenvolver este programa.

Quando perguntado pelo Motorsport.com sobre sua visita ao COTA F1, e se ele tinha uma "lista de compras" de pilotos para alvejar, ele respondeu: "Obviamente com a vinda de Kimi e correndo conosco este ano, a Trackhouse se tornou algo que todos ali estavam cientes. É como criar e desenvolver um par de relacionamentos lá."

"Mas também a Fórmula 1 está em um momento muito interessante. Eles são uma marca muito aspiracional, a forma como promovem suas personalidades e a plataforma que eles têm para o mundo é bastante vanguardista. Eu gosto de ir a esses eventos e ver como eles estão se envolvendo com os fãs, como eles estão se ativando e promovendo com seus parceiros.

"Eu estava lá na quinta-feira, o que era importante, ir quando não havia carros na pista de corrida, quando eles estavam fazendo todas as outras coisas, apenas para me inspirar, ser educado e conhecer algumas pessoas. Fui a Miami para a mesma coisa este ano e posso estar em Abu Dhabi dentro de algumas semanas para fazer a mesma coisa".

“Sim, há um elemento de compras, com certeza, mas também foi um exercício educacional para mim.”

Quando perguntado sobre a probabilidade de expandir o Projeto 91, Marks acredita que há um enorme potencial agora que ele provou o conceito com Raikkonen.

"Em última análise, eu adoraria fazer múltiplos eventos", disse ele. "Eu adoraria fazer três, quatro, cinco corridas com esse programa. É importante trazer algo para o hipódromo que é único e sem precedentes e que é mais ou menos onde procuramos.

"Não é apenas a Fórmula 1. É o que diferentes disciplinas e formações e personalidades e celebridades podemos trazer para a série. Por isso, continuaremos a ter essas conversas. Estou realmente muito animado com o futuro desse esporte, desse programa, porque a NASCAR é algo que todo mundo conhece.

"Todos gostariam de tentar. É uma corrida incrível. Agora temos um carro que acho que as pessoas que não dirigiram um NASCAR antes podem entrar e se atualizar muito rapidamente. Então veremos onde ele vai parar. Mas estou entusiasmado com esse programa.

"Há muita divulgação e muitas conversas acontecendo neste momento. Obviamente, temos que conseguir financiamento, então estamos no mercado conversando com empresas que estariam interessadas em fazer parte dele. Isso acabará determinando quantas corridas nós faremos.

"Mas [há] muitas conversas realmente ótimas com todo o mundo acontecendo".

