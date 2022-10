NASCAR: Bell vence em Martinsville e está na final; Chastain faz manobra épica e se garante

A NASCAR Cup Series definiu os quatro finalistas que disputarão no próximo fim de semana o título da temporada de 2022 em Phoenix. Além de Joey Logano, que venceu em Las Vegas há duas semanas, passaram também Christopher Bell, Chase Elliott e Ross Chastain.

Bell foi o grande vencedor da etapa de Martinsville, triunfando pela terceira vez na temporada, a segunda durante os playoffs da NASCAR. O piloto da Joe Gibbs Racing só tinha a vitória como possibilidade de passagem para a final e conseguiu isso superando Chase Briscoe quando faltavam quatro voltas para o final.

Mas quem chamou a atenção foi Ross Chastain, que vinha batalhando com Denny Hamlin pela última vaga por pontos e em uma manobra inusitada, ele saiu da 10ª posição para o 5º lugar, acelerando tudo o que podia junto ao muro de Martinsville.

Hamlin, que estava garantido para a final antes da manobra, ficou em sexto lugar e não passou.

A grande final da NASCAR Cup Series de 2022 acontece no próximo domingo, às 16h, horário de Brasília. Aquele entre os quatro finalistas que terminar à frente, será o campeão da temporada.

Ross Chastain, TrackHouse Racing, Moose Fraternity Chevrolet Camaro launches his car into the wall to speed around Turn 4 to pass Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing, FedEx Freight Direct Toyota Camry

Photo by: Lesley Ann Miller / Motorsport Images