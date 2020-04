Após passagem pela F1, Nelsinho Piquet encontrou refúgio em uma das categorias mais competitivas do mundo, a NASCAR. Foram três temporadas completas, duas na Truck Series e uma na Xfinity Series, além de outras corridas esporádicas, inclusive uma na Cup, em Watkins Glen, no ano de 2014.

Ao todo, foram três vitórias nas divisões nacionais da categoria, além da expectativa dos fãs para uma possível volta.

No início deste ano, Nelsinho chegou a admitir que estava em negociação com uma das equipes da Truck Series para 2020, sem revelar o nome do time, nem por quantas corridas. Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com, o filho do tricampeão mundial de F1, Nelson Piquet, revelou os motivos que o fazem gostar tanto da categoria.

“Eu sempre dei a entender que poderia voltar à NASCAR por dois motivos”, disse Piquet. “Acho que com uma faixa etária entre 40 e 50 anos, você ainda consegue ser competitivo, se tiver uma vida saudável. O outro motivo é que eu gosto de lá. Quando morava na Europa, eu sempre achei que iria ter residência entre Brasil e Estados Unidos no futuro. Não me vejo morando na Europa, depois de aposentado ou tendo algum negócio lá, os meus negócios estão no Brasil e nos Estados Unidos. Fazer NASCAR para mim me parece mais realístico do que F1, Fórmula E ou Indy.”

Outra possibilidade após o período na F1 era de justamente de voltar à categoria de monopostos, pela Toro Rosso. Mas a cabeça e o coração de Nelsinho já haviam sido tomados pela “diferente” NASCAR.

“Era uma possibilidade (correr pela Toro Rosso). Acho que na época eu tinha que buscar um patrocínio, que para hoje em dia não faz nem cócegas, acho que era US$ 400 mil (cerca de R$2 milhões).”

“Na época, realmente, tivemos essa conversa, mas disse que não queria, tive o convite de correr na NASCAR, que queria fazer algo diferente. Eu não fazia ideia de como era bacana lá e de certa forma, eu dei muita sorte, poderia ter feito um ano e sair, podia ter odiado a categoria, mas tive a sorte de ter amado aquilo tudo. Mas eu queria fazer algo diferente em um nível competitivo e realmente me surpreendi.”

