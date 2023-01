NASCAR: Miguel Paludo voltará a correr na Xfinity Series em 2023

Carregar reprodutor de áudio

Pelo terceiro ano consecutivo, Miguel Paludo fará três participações na Xfinity Series, considerada a segunda categoria em importância dentro da NASCAR. O piloto gaúcho estará a bordo do Chevrolet #88 da JR Motorsport, equipe comandada por Dale Earnhardt Jr.

Os três compromissos do piloto que também é heptacampeão da Porsche Cup Brasil novamente serão em circuitos mistos, começando com Austin, no dia 25 de março. No dia 1º de julho Paludo estará na estreia do circuito de rua de Chicago, uma das grandes novidades da NASCAR em 2023. A jornada termina no dia 12 de agosto, no misto do Indianapolis Motor Speedway.

“Estou muito feliz de estar de volta na JR e poder celebrar o aniversário de 70 anos da BRANDT, um ano muito importante para a companhia e de volta como companheiro de equipe do Justin Allgaier. Estou muito motivado para as corridas que vou participar, em especial a de Chicago, que será um evento único, sendo uma corrida de rua. Então, tem tudo para ser um grande ano, com ótimas performances e participação na Xfinity Series.”

“Ter Miguel (Paludo) de volta ao #88 BRANDT Chevrolet para JRM é realmente especial, pois comemoramos nosso aniversário de platina", acrescentou Brandt. "Estou extremamente orgulhoso de nossa expansão para o Brasil, e Miguel continua a ser um componente-chave para ajudar nossa organização a crescer. Mal posso esperar para vê-lo e Justin (Allgaier) lá para três eventos novamente este ano”, disse Rick Brandt, CEO da BRANDT, que apoia Paludo na NASCAR e também na Porsche Cup.

