VÍDEO: Pilotos brigam após prova da NASCAR em Martinsville

A corrida de Martinsville da NASCAR Xfinity Series, a segunda em importância da maior categoria do automobilismo americano, não terminou muito bem neste sábado. Ty Gibbs, de 19 anos de idade, neto do fundador da equipe, Joe Gibbs, e considerado um dos grandes nomes do futuro do esporte, perdeu as estribeiras após a bandeira quadriculada.

Quando brigava pela vitória, ele foi tocado por Sam Mayer, de 18 anos, nas últimas curvas, em prova vencida por Brandon Jones, companheiro de Gibbs.

Os dois se encontraram e após leve empurrão de Mayer, Gibbs, ainda com capacete, acertou alguns socos no rival de pista e de pugilato. Ambos acabaram contidos pelos integrantes dos dois times.



“Tentei falar com ele, mas não deu”, disse Gibbs quando solicitado a descrever o incidente.

“Nesse ponto, temos que começar a lutar. Nós fomos colocados em uma posição ruim lá."

Depois de visitar o centro de atendimento interno por conta de um corte acima do olho esquerdo, Mayer ofereceu sua opinião sobre o confronto.

“Eu toquei nele e ele ficou chateado com isso. Ele está fazendo isso com todo mundo há algumas semanas”, disse Mayer.

“É engraçado porque ele se aproximou de mim, eu já tinha tirado o capacete. Ele estava com o capacete e obviamente estava com medo de alguma coisa ou tinha em mente dar um soco o tempo todo. Isso é com ele, não comigo."

“Falarei com ele se ele quiser, mas estou bem. Eu não poderia me importar menos. Vou seguir em frente e competir com todos da mesma forma. É disso que se trata a Xfinity Series. Eu vou lá e faço o meu melhor e ele pode fazer o que quiser."

“No final das contas, qualquer um pode fazer o que quiser com ele, porque ele se colocou com essa reputação, então não importa.”

Após a confusão, ambos foram chamados pela direção da NASCAR e, segundo relatos, fizeram as pazes. A categoria disse que revisará o assunto e quaisquer penalidades serão anunciadas na próxima semana.

