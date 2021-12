Alberto Cattucci é campeão da Copa HB20 em 2021

Alberto Cattucci se sagrou campeão da temporada 2021 da Copa Shell HB20. O piloto garantiu título após pódio duplo na despedida oficial do Autódromo Internacional de Curitiba.

Cattucci entrou na etapa como líder do campeonato e dependia apenas das próprias forças para sair da capital paranaense com o seu primeiro título nos carros e o segundo seguido da Shell na categoria.

A jornada do #808 da principal apoiadora do esporte a motor no Brasil e no mundo começou em Curitiba com Cattucci alinhando o carro da Shell na sexta posição para a primeira corrida da etapa, em prova de recuperação, o piloto recebeu a bandeirada na segunda posição.

O domingo começou com Cattucci novamente tendo que escalar o pelotão, a inversão de grid colocou o campeão na sétima posição. Para garantir o título, o dono do #808 precisava pontuar mais que seus concorrentes. Cattucci escalou o pelotão, fugiu dos toques para receber a bandeirada na quarta posição e garantir seu primeiro título e o bicampeonato da Shell na categoria.

A temporada de Alberto Cattucci pode ser definida pela palavra consistência: o piloto chegou na última etapa como maior pontuador sem os descartes, figurou no pódio em 8 das 9 etapas da temporada da Copa Shell HB20, conquistando uma vitória em Curitiba.

A relação do piloto com a marca é longa, de antes da temporada 2021 da Copa Shell HB20. O pai de Cattucci trabalhou por 25 anos na empresa, o que trouxe um gosto ainda mais especial para a conquista do piloto paulista.

Confira a entrevista com Alberto Cattucci direto do pódio em Curitiba:

P: Qual a sua sensação em manter esse título na Shell?

AC: Foi uma conquista muito importante para minha carreira, sabia que seria um peso entrar em um carro campeão. Trabalhei muito durante o ano todo para fazer isso tudo dar certo. Conseguimos bons pontos ao longo do ano todo que nos garantiram a conquista.

P: Qual foi a chave para essa conquista?

AC: Com certeza foi a consistência e a constância que apresentamos ao longo de toda a temporada. Pontuamos bem em todas as corridas, sem descartes estávamos com muitos pontos a frente do segundo colocado, tivemos que abrir mão de muitos pontos importantes. A confiabilidade das máquinas também foi um fator importante, tivemos poucas quebras ao longo do ano.

P: Quais os seus planos para a sequência da carreira?

AC: Quero muito continuar andando na Copa Shell HB20 e quem sabe andar em alguma outra categoria também. Quero muito continuar defendendo as cores da Shell em 2022 pois é uma marca que representa muito para mim e para minha carreira.

