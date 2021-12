Enzo Gianfratti é campeão da Super na Copa Shell HB20

Enzo Gianfratti se consagrou campeão da classe Super na última etapa da Copa Shell HB20 neste domingo (5), realizada no Autódromo Internacional de Curitiba, em Pinhais (PR). O piloto, estreante na classe Super da categoria monomarca, chegou a última rodada dupla na liderança do campeonato e garantiu o título com um segundo lugar.

Leia também: Alberto Cattucci é campeão da Copa HB20 em 2021

A campanha de Gianfratti na temporada 2021 foi das mais impressionantes, obtendo sete vitórias e dez pódios ao longo do campeonato. O piloto completou o campeonato com 260 pontos, garantindo o título de sua divisão.

“Estou extremamente feliz com essa conquista. Essa é minha primeira temporada na Super e o objetivo era aprender o máximo possível, lutar por vitórias e pódios. Felizmente, consegui tornar essas metas realidade”, disse Gianfratti.

“Gostaria de agradecer por todo o apoio que recebi de meus familiares, amigos e, especialmente, meus patrocinadores Roadix Produtos Automotivos e Motul”, disse Enzo, que acelera o carro número 19.

“Ano que vem voltarei a acelerar na Copa Shell HB20, mas na Elite para ir em busca do bicampeonato. Por enquanto, vou estar curtindo muito este título, obrigado a todos pelo trabalho duro e vamos comemorar”, completa Gianfratti.

A Copa Shell HB20 encerrou a temporada deste ano após realizar 16 provas em alguns dos principais circuitos do País.

F1 AO VIVO: VERSTAPPEN e HAMILTON travam GUERRA na Arábia Saudita e chegam EMPATADOS para decisão | PÓDIO

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #149: Frank Williams é o maior personagem da F1 fora das pistas?

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: