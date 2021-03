Após confirmação na Stock Car, Cacá Bueno anuncia estreia no Endurance Brasil

O ano de 2021 será de estreia para Cacá Bueno. Após confirmar participação pelo 20º ano seguido na Stock Car, o piloto anunciou nesta terça-feira (02) que também fará a temporada completa do Endurance Brasil, competindo com um Mercedes AMG GT3 em dupla com Ricardo Baptista.

“Este será um desafio inédito em minha carreira”, disse Cacá. “Embora tenha experiência em competições de endurance no exterior, competindo em provas como 24 Horas de Spa e em outros circuitos tradicionais, como Monza e Silverstone, esta será minha primeira temporada no campeonato brasileiro. Estou muito feliz em fazer esta estreia ao lado do Ricardo (Baptista), com quem aliás já corri junto neste mesmo modelo de Mercedes que vamos correr aqui, mas em provas internacionais, como Inglaterra e Hungria.”

Baptista comemorou a chegada de Cacá Bueno ao time, destacando o potencial de lutar por pódios e vitória no Endurance Brasil em 2021.

“Será uma temporada muito marcante. É uma grande satisfação estar ao lado do Cacá (Bueno) em sua estreia no Endurance Brasil e reeditando nossa parceria de sucesso em corridas de longa duração como fizemos em Silverstone e Hungaroring em 2018. Agora vamos em busca de vitórias nas pistas brasileiras”, disse Baptista.

O Mercedes terá um desenho bastante parecido com o Stock Car com o qual Cacá Bueno anunciou sua participação na temporada 2021, com as cores azul, laranja e branco predominando em um layout bastante chamativo e que deve marcar o ano de Cacá nas pistas.

“Quero agradecer demais aos patrocinadores iCarros, Paraflu, Itaú, Red Bull e Moss por acreditarem também neste projeto das corridas de longa duração. Temos bastante confiança em lutar por vitórias em todas as etapas, com uma dupla forte de pilotos e a preparação muito competente do Marcel Campos”, completou Cacá.

O Império Endurance Brasil começa no próximo dia 3 de abril, em Interlagos (SP).

Calendário 2021:

03/04 - 1ª etapa - Interlagos

01/05 - 2ª etapa - Goiânia

05/06 - 3ª etapa - Curitiba

07/08 - 4ª etapa - Interlagos

04/09 - 5ª etapa - Santa Cruz do Sul

02/10 - 6ª etapa - Velopark

27/11 - 7ª etapa – a definir

18/12 – 8ª etapa - a definir

