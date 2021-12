Cacá Bueno renova votos de casamento no autódromo de Goiânia

Cacá Bueno renovou os votos de casamento com a esposa, Talita, no lugar em que mais gosta de estar: no autódromo, em um final de semana de corrida. O casal, que celebrou dez anos de matrimônio nessa sexta-feira (17), comemorou a data com uma nova cerimônia, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia (GO), onde o piloto disputa a etapa de encerramento da temporada do Endurance Brasil.

“E não é que nos casamos novamente? Agora, em casa. Ou seja, num autódromo. É encher o tanque, trocar os pneus e partir para o segundo stint de mais dez anos. Talita, eu te amo”, disse Cacá, através de suas redes sociais, junto de uma foto do novo casamento, feito literalmente na pista.

“Que vitória incrível foram estes dez anos ao seu lado. Dez anos que ela me aguenta em casa, nas pistas, em viagens e em Angra dos Reis. Que orgulho de ver o que construímos nesse tempo. Te amo, e a vida ao seu lado é mais fácil”, completou Cacá, em outra postagem.

Talita, também via redes sociais, brincou com a cerimônia feita no autódromo. “Teve renovação de votos diferentona sim, pois quem me conhece sabe que eu adoro uma invenção de moda. Dez anos de casados muito bem vividos. Te amo, Cacá”, disse.

