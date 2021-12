A pilota mineira de 24 anos, Natalia Xavier, passou para a segunda fase da seletiva do Formula Woman, onde a vencedora garante uma vaga para participar do campeonato GT britânico com um Mclaren 570s na GT4.

O Formula Woman é uma competição exclusiva para mulheres, iniciada em 2004 no Reino Unido. A competição foi inspirada na falta de pilotos mulheres em outras categorias e, por isso, foi criado para poder impulsionar o público feminino no esporte a motor.

Natalia é a única representante do Brasil a participar da seletiva. A primeira etapa foi realizada no dia 30 de novembro, no Kartódromo RBC Racing, em Minas Gerais. Foram feitos os seguintes testes: mini corrida, físicos, mídia (entrevistas) e prova escrita.

Com 24 anos, Natalia estreou nas pistas em 2009 e, desde então, vem participando de competições amadoras e profissionais. A brasileira vem vencendo barreiras para poder continuar com o sonho no automobilismo mundial. Uma pilota dedicada, disciplinada, focada, que dá tudo de sí para os melhores resultados.

Sobre as provas e o resultado, Natalia disse: "A seletiva foi boa, estou muito feliz. No dia estava chovendo e a pista estava molhada, ou seja, isso é raro de acontecer aqui em Minas nessa época do ano”.

“Não esperava que fosse receber a notícia antes do natal. Agora é focar na próxima fase para fazer bonito, dar o melhor, passar para a final e representar bem o Brasil na seletiva”.

A próxima etapa será realizada nos dias 2 e 3 de março, na Inglaterra. Para a grande final serão selecionadas seis pilotas para disputar na categoria britânica.

