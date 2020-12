Diego Ramos disputa título da Copa Shell HB20 em Interlagos

O paulista Diego Ramos disputa neste fim de semana a rodada dupla decisiva pela oitava e última etapa da Copa Shell HB20, em Interlagos. O representante da Shell lidera a classificação geral com seis pontos de vantagem sobre seu mais direto perseguidor.

Em um campeonato marcado pelo equilíbrio entre os participantes, Diego vem mostrando grande regularidade durante a competição. Até agora, o paulista conquistou duas vitórias e cinco top-3 durante a temporada. Além disso, marcou pontos em 13 das 14 corridas disputadas.

Mesmo com apenas 18 anos de idade, Ramos já tem bastante experiência no autódromo de Interlagos, tendo corrido em diversas oportunidades pela Sprint Race e Stock Light. Há duas semanas, o piloto da Shell foi o terceiro colocado nas duas corridas de Sprint Race disputadas no circuito paulistano.

"Estou muito confiante e animado para poder conseguir manter os resultados que estamos tendo e levar esse caneco para casa e para a Shell”, disse Diego. “Um campeonato muito importante, muito gratificante estar liderando e chegar à final com chances de ser campeão. É 100% de foco, dedicação, e vamos para cima."

A programação da etapa decisiva da Copa Shell HB20 começa na sexta-feira com três treinos livres. No sábado, serão realizadas mais uma sessão livre, a classificação e a primeira corrida da rodada dupla. Domingo, os pilotos voltam à pista para a segunda prova.

Campeonato:

1º D. Ramos - 131 pontos

2º R. Abbate - 119

3º L. Viscardi/T.Riberi - 105

5º A. Bragantini - 104

6º L. Sena Jr. - 97

Programação:

Sexta-feira, 11 de dezembro

9h10 - Primeiro treino livre

11h15 - Segundo treino livre

17h15 - Terceiro treino livre

Sábado, 12 de dezembro

8h - Quarto treino livre

10h40 - Classificação

17h25 - Corrida 1

Domingo, 13 de dezembro

9h30 - Corrida 2

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

TELEMETRIA: Entenda IMPACTO de Russell na Mercedes e raio-x de GP de Abu Dhabi com Rico Penteado

PODCAST: 'Show' de Russell pode gerar problema para a Mercedes?