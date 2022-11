Carregar reprodutor de áudio

Tetracampeão da Porsche Cup Brasil no dia 13 de novembro, na etapa preliminar do GP de São Paulo de Fórmula 1, em Interlagos, Enzo Elias pode adicionar mais dois títulos da categoria ao seu currículo neste fim de semana, na disputa da Porsche 500, última etapa da Porsche Endurance Challenge.

O brasiliense de 20 anos se sagrou campeão de Sprint da Carrera Cup após vencer cinco provas na temporada 2022 e pode levar o campeonato Overall, a soma das provas Sprint e Endurance, neste fim de semana.

Além disso, ao lado do primo Adroaldo Weisheimer, ainda pode levantar o caneco na subcategoria Carrera Rookie. Eles chegam à etapa na vice-liderança da tabela, com 119, cinco a menos que os líderes Nelson Monteiro e Alan Hellmeister.

É o ano mágico de Enzo Elias, que pilota o carro patrocinado pela Farben, a marca de tinta automotiva oficial da Porsche Cup. Além da temporada vitoriosa no Brasil, o brasiliense foi o representante do Brasil na seletiva do Porsche Junior Program, realizado no fim de novembro na tradicional pista de Jerez de La Frontera, na Espanha.

Ele disputou contra 11 pilotos de todo o mundo por uma bolsa para correr na Europa em 2023, com a possibilidade de se tornar no futuro piloto oficial da marca de Stuttgart. O resultado da seletiva sairá no início de dezembro.

“Estar no Junior Program foi uma experiência mais do que sensacional", disse Elias. "Poder estar entre os 12 melhores pilotos do mundo faz uma diferença inimaginável na carreira de qualquer jovem piloto. Foi um nível técnico altíssimo, todos os pilotos pilotando no mais alto nível possível, algo dito pela própria Porsche".

"Foi extremamente competitivo, extremamente apertado. Com certeza, o piloto a ser escolhido vai ser em algum detalhe da semana. Sou extremamente grato à Porsche Cup Brasil e ao Dener por tudo o que me apoiaram, por tudo que me deram de estrutura e pela oportunidade de participar de representar meu país. Foi simplesmente incrível. Aprendi muito".

"Voltei outro piloto, muito mais maduro, muito mais preparado para enfrentar os desafios. Uma experiência dessa não tem preço. Estou na expectativa, com os dedos cruzados aqui para poder conquistar essa vaga, poder representar meu país na temporada do ano que vem e me tornar um piloto de fábrica. Dei o meu melhor, entreguei tudo do meu conhecimento. Só por isso já estou muito feliz".

“A final da Endurance é uma corrida extremamente importante que marca o encerramento da temporada 2022, que foi muito gratificante para mim, com momentos muito bons. Estou extremamente animado. Acho que não tem jeito melhor de chegar para essa final do que após a experiência do Junior Program".

"Estou olhando bastante para tudo o que a gente tem que fazer. Adroaldo e eu temos a chance de ganhar o título na nossa categoria e de brigar por pódio como em Goiânia. Eu estou brigando pelo campeonato overall também. Então a gente vai colocar tudo o que que nós conseguirmos para obter o melhor resultado possível".

"O Adroaldo se sente cada vez mais pronto para poder enfrentar os desafios. Vamos finalizar a corrida em Interlagos à noite, é uma experiência nova para mim. E uma prova mais longa, mais técnica, a mais dura da temporada em relação a tempo, questão física, carro, estratégia. A gente tem se preparado bastante".

Na etapa decisiva da Porsche Endurance Challenge, Enzo Elias e Adroaldo Weisheimer vão manter a dupla das duas primeiras provas na corrida de 500 quilômetros em Interlagos. A dupla vem de bons resultados nas provas de longa duração da categoria dos carros de corrida mais produzidos no planeta.

Em Termas de Río Hondo, na Argentina, Enzo quebrou duas vezes o recorde da pista; já em Goiânia, venceram o primeiro segmento da corrida e também dentro da subcategoria Rookie. Por isso, a expectativa para a corrida decisiva da temporada 2022 é muito alta.

“A expectativa é muito boa, porque consegui entrar no ritmo de prova igual ao de todos em Goiânia, virando no mesmo segundo", disse Adroaldo. "A minha função é essa, sempre estar acompanhando o pelotão, deixar para o Enzo usar os pneus novos e deixar para ele fazer os stints mais agressivos".

"E o nosso foco mesmo é ganhar nossa categoria. A gente está em quinto na geral, mas é difícil ganhar. Estou me sentindo muito bem-preparado fisicamente, estou em uma fase muito boa de pilotagem. Estamos esperando uma prova bem legal lá".

A Porsche 500, etapa decisiva da Porsche Endurance Challenge, tem largada prevista para as 15h (de Brasília) do sábado, com transmissão ao vivo do Motorsport.com e cobertura completa nas mídias sociais da categoria.

Programação:

Quinta-feira, 1º de dezembro:

13h15 – Treino opcional 1

17h00 – Treino livre 1

18h45 – Treino livre 2 (noturno)

Sexta-feira, 2 de dezembro:

10h30 – Treino livre 3

14h10 – Classificação Grupo A

14h35 – Classificação Grupo B

Sábado, 3 de dezembro:

15h00 – Largada (500 km ou 4h30)

