A final da temporada endurance da Porsche Cup Brasil, que acontece no próximo final de semana em Interlagos, marca o retorno de Christian Fittipaldi às pistas. A convite da dupla de pilotos Ricardo Fontanari e Matheus Iorio, o experiente piloto irá dividir o comando do carro #34 durante a prova de 500 km.

Sobrinho do campeão mundial de Fórmula 1 Emerson Fittipaldi, Christian Fittipaldi retorna às pistas após um período de três anos de aposentadoria.

Dono de uma carreira brilhante nos Estados Unidos, Christian competiu pela última vez em um campeonato de corridas de longa duração, o IMSA Weathertech Sportscar Championship em Daytona em 2019 onde venceu a lendária prova de 24 horas ao lado de Filipe Albuquerque e João Barbosa em 2018.

"Será uma honra dividir o carro com o Christian. Ele é um grande piloto e representou muito bem nosso país por onde passou durante toda sua carreira," completou Ricardo Fontanari.

"Dividir o carro com o Christian será uma experiência única. Um piloto com uma carreira brilhante e que tem muito a ensinar quando o assunto é automobilismo," finaliza Matheus Iorio.

A programação da grande final da temporada endurance da Porsche Cup Brasil tem início nesta quinta-feira (1) com os treinos livres. Na sexta-feira (2) os pilotos voltam para a pista para a definição do grid de largada. No sábado (3) será dada a largada para os 500 km com transmissão ao vivo nos canais oficiais da categoria nas redes sociais e no Motorsport.com.

