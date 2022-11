Carregar reprodutor de áudio

O fim de semana pode ser de muita comemoração para Alan Hellmeister e Nelson Monteiro, que na grande final ganham o reforço de JP Mauro, o campeão da Carrera Cup 2015. No autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP), o trio disputa a última etapa da Porsche Endurance Challenge, o campeonato de provas de longa duração da Porsche Cup.

Se conseguir manter a liderança na tabela de classificação, a dupla repetirá o feito de 2021 e conquistará o bicampeonato da competição.

Seria o segundo título consecutivo em duas categorias distintas: no último ano, Monteiro e Hellmeister levantaram a taça pela categoria GT3 Cup. Desta vez, brigam pelo título na classe Carrera Cup Rookie.

“Acho que nossa campanha nestas temporadas mostram o entrosamento apurado que temos. Nossa vantagem é de apenas cinco pontos, então precisamos ser velozes e consistentes do início ao fim para garantir o caneco”, destacou Monteiro.

A prova decisiva será também a mais longa do campeonato: terá duração de até 4h30, ou 500 quilômetros percorridos.

“Uma prova longa como essa é repleta de variáveis, que podem interferir no desempenho e na estratégia”, destacou Alan. “O campeonato está muito equilibrado, mas tivemos boas atuações nas duas primeiras provas e estamos prontos para tentar conquistar outro título”, frisou.

De volta às pistas, JP Mauro está muito satisfeito com a participação na categoria, em que foi campeão e conquistou muitas vitórias.

“O Alan e o Nelsão são uma dupla muito forte, pois tem um entrosamento enorme, o que facilitará bastante minha adaptação. Espero que juntos possamos ter um grande resultado”, analisou.

A decisão da Porsche Endurance Series acontece neste sábado (3), com largada às 15h30. A prova será transmitida ao vivo na TV e via internet pelo canal do site Motorsport.com no YouTube.

