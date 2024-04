O brasileiro Marcelo Tomasoni estreia neste final de semana na temporada 2024 da Porsche Sprint Challenge Suisse, que terá sua etapa inicial no circuito Red Bull Ring, na Áustria, em rodada dupla.

O piloto, que correrá pela equipe alemã Proton Huber Competition, esteve sempre entre os três mais rápidos nos testes da pré-temporada, mostrando ótima adaptação ao carro, ao time e à pista. No último dia, estabeleceu a melhor volta, em 1min32s211, liderando a tabela de classificação.

Além da pista de Red Bull Ring, a categoria também realizou testes coletivos de pré-temporada em Barcelona (Esp), Ímola (Ita) e Paul Ricard (Fra), circuitos que também fazem parte do calendário. Nos oito dias de testes, o brasileiro sempre apareceu entre os mais velozes.

“Foi um excelente início de ano. Acredito que estamos em um ótimo caminho para a temporada. Lidar com as baixas temperaturas dos pneus tem sido o maior desafio por aqui”, ressaltou Tomasoni, piloto com passagens pela Stock Car, Brasileiro de Marcas, entre outras categorias, e destaque na briga pelos títulos na Porsche Cup Brasil em 2022 e 2023.

“Estar na ponta da tabela de tempos da pré-temporada é muito positivo, mas saberemos nossa real condição quando a temporada começar pra valer”, avaliou o piloto.

A temporada 2024 terá o total de seis etapas e 12 corridas por algumas das principais pistas europeias. Os treinos para a etapa inicial já terão início nesta quinta-feira (25) e prosseguem na sexta (26). No sábado (27), os pilotos participam do classificatório e da disputa das duas corridas.

Confira o calendário da Porsche Sprint Challenge Suisse:

27 de Abril – Red Bull Ring (Aut)

1 de Junho – Paul Ricard (Fra)

23 de Junho – Ímola (Ita)

31 de Agosto – Portimão (Por)

21 de Setembro – Mugello (Ita)

26 de Outubro – Misano (Ita)

