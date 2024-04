AO VIVO: Assista à classificação da Porsche Cup no Velocitta

A Porsche Cup abre cedo as atividades no Velocitta neste sábado e com muita velocidade e emoção. O dia começa com as classificações das classes Carrera Cup e Sprint Challenge, para a segunda etapa da temporada 2024.

Nas classificações do campeonato sprint, de provas de curta duração, o resultado define o grid de largada das corridas de sábado. Para o domingo, é feito uma inversão de grid com o número de posições sendo sorteada pelo vencedor da prova ainda no pódio.

A classificação das classes é dividida em duas partes. Na primeira, os pilotos das subcategorias Rookie, Sport e Geral (Carrera Cup / Sprint Challenge) vão à pista com dez minutos cada para as voltas mais rápidas. O top 10 avança para a disputa da pole position.

Acompanhe a classificação da Porsche Cup no Velocitta ao vivo:

