A abertura da temporada da Porsche Cup em Goiânia no mês passado revelou um novo jovem talento do campeonato: com apenas 16 anos, Caio Chaves fez uma estreia para deixar sua marca, fazendo a pole e conquistando as duas vitórias na categoria Rookie da classe Sprint Challenge.

Com isso, Chaves chega ao Velocitta na liderança do campeonato, e começou a segunda etapa mantendo seu ‘reinado’, com a liderança entre os pilotos da Rookie no treino livre da Challenge.

Em entrevista ao Motorsport.com, Chaves falou sobre como foi sua estreia na Porsche Cup, quando chegou com expectativas mais ‘singelas’.

“Como era a minha primeira etapa, ainda mais a minha primeira vez naquela pista, eu tinha expectativa de conseguir finalizar a corrida sem acontecer nada e não ser ultrapassado. Só que, com o decorrer dos treinos, eu vi que eu conseguia [ir melhor]”.

“No treino livre, consegui a primeira posição e foi uma surpresa, porque eu não imaginava que ia conseguir fazer a pole position e ganhar as duas corridas”.

Diferentemente da grande maioria dos pilotos, Chaves não teve um início de carreira no mundo do kart por conta da pandemia.

“Eu sempre gostei muito de carros, mas não cheguei a correr de kart, por conta da pandemia. No ano passado, eu estava em um track day com meu pai e o Betinho Gresse veio falar com meu pai enquanto eu estava na pista”.

“Ele perguntou se eu corria de kart, e ele disse que não. O Betinho ficou surpreso e ele chamou meu pai para conversar com ele pra conhecer melhor a Porsche Cup”.

“Ano passado eu fiz a última corrida do ano na [Sprint] Trophy, foi a minha primeira vez num carro de corrida. Consegui um segundo e um quarto lugar. Vieram falar com meu pai que eu tinha capacidade de correr na Challenge, só que eu ia sofrer mais um pouco. Meu pai disse: ‘Vamos embora, vamos pegar experiência, é melhor que a gente apanhe já na Challenge’”.

“E é isso que está acontecendo. Estou tendo mais dificuldades, só que alcançando bons resultados”.

Ainda em idade escolar, Caio precisa conciliar as atividades de pista com seu dia-a-dia na escola, e o piloto revela o segredo para evitar problemas nas duas esferas de sua vida.

“Para conciliar isso, você tem que saber administrar isso bem. O melhor caminho é se dedicar à escola e tirar notas boas para não ficar tão preocupado na hora que você tem que focar. Graças a Deus eu consigo ir bem na escola, não tenho dificuldades extremas, então eu consigo conciliar bem a questão do automobilismo com escola por conta dos bons resultados”.

