A Porsche Cup abriu o sábado de atividades no Velocitta com a classificação da segunda etapa da temporada 2024. Na classe Carrera Cup, a mais avançada do grid, Raijan Mascarello entregou uma última volta voadora para garantir a pole position da prova deste sábado, com Marçal Müller em segundo.

Mascarello fez também a pole entre o pilotos da Sport, enquanto Israel Salmen foi o mais rápido da Rookie, em 13º.

Nas etapas Sprint, as classificações da Porsche Cup seguem o seguinte formato: tanto na Carrera Cup quanto na Sprint Challenge, os pilotos são divididos em suas subcategorias (Rookie, Sport e Principal), cada uma com 12 minutos de pista para fazerem suas voltas mais rápidas. Os dez melhores na classificação geral seguem para a disputa da pole position, independente de suas subdivisões. O resultado define o grid da corrida 1, realizada na tarde de sábado.

Na sessão da Rookie, Israel Salmen foi o mais rápido, com 01min29s042, mais de 0s4 à frente de Marco Pisani. Entre os Sport, Raijan Mascarello liderou com 01min28s533, 0s233 à frente de Peter Ferter. E, ao final do grupo geral, Christian Hahn voltava a mostrar boa forma da sexta com a liderança e um tempo de 01min28s262. Marçal Müller, Werner Neugebauer, Pedro Aguiar e Raijan completaram o top 5.

No final, Raijan Mascarello entregou uma última volta voadora para garantir a pole, não somente da Sport como também da geral, com 01min27s816, quase 0s2 à frente de Marçal Müller, com Christian Hahn, Werner Neugebauer e Pedro Aguar completando o top 5.

Na Rookie, a pole ficou com Israel Salmen, em 13º, com Marco Pisani sendo o segundo melhor da subcategoria, em 20º.

O grid da Carrera Cup volta à pista do Velocitta mais uma vez neste sábado para a primeira corrida do fim de semana. A largada está marcada para 12h, horário de Brasília, com transmissão do Motorsport.com.

Confira o grid de largada da corrida 1 da Carrera Cup no Velocitta:

1 – Raijan Mascarello (Carrera Cup Sport)

2 – Marçal Muller (Carrera Cup)

3 – Christian Hahn (Carrera Cup)

4 – Werner Neugebauer (Carrera Cup)

5 – Pedro Aguiar (Carrera Cup)

6 – Miguel Paludo (Carrera Cup)

7 – Alceu Feldmann (Carrera Cup)

8 – Thiago Vivacqua (Carrera Cup)

9 – Rodrigo Mello (Carrera Cup)

10 – Peter Ferter (Carrera Cup Sport)

11 – Franco Giaffone (Carrera Cup)

12 – Lucas Salles (Carrera Cup)

13 – Israel Salmen (Carrera Cup Rookie)

14 – Nelson Marcondes (Carrera Cup Sport)

15 – Nelson Monteiro (Carrera Cup Sport)

16 – Carlos Campos (Carrera Cup Sport)

17 – Lineu Pires (Carrera Cup Sport)

18 – Josimar Junior (Carrera Cup Sport)

19 – Georgios Frangulis (Carrera Cup Sport)

20 – Marco Pisani (Carrera Cup Rookie)

21 – Rouman Ziemkiewicz (Carrera Cup Sport)

22 – Bruno Campos (Carrera Cup Rookie)

23 – Francisco Horta (Carrera Cup Sport)

24 – Gustavo Zanon (Carrera Cup Rookie)

25 – Piero Cifali (Carrera Cup Rookie)

26 – Gustavo Farah (Carrera Cup Rookie)

27 – Edu Guedes (Carrera Cup Rookie)

28 – Leonardo Sanchez (Carrera Cup Rookie)

29 – Ramon Alcaraz (Carrera Cup Rookie)

VERSTAPPEN POLE, Leclerc e Mercedes vão mal. Charles dá piti e Hamilton manda INDIRETA pra Alonso!

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PódioCast debate compra da MotoGP pela Liberty, dona da F1. E o futuro?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!