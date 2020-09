AO VIVO: Assista à corrida da Porsche Cup Endurance direto do Velocitta

O campeonato de endurance da Porsche Cup Brasil está de volta. Após os treinos nesta sexta-feira, a corrida de 300 quilômetros acontece no Autódromo Velocitta.

Além dos campeões Alam Hellmeister e Luca Seripieri, na Carrera Cup, e Leo Sanchez e Átila Abreu na GT3 Cup, nomes consagrados de outras categorias abrilhantam o evento, como Felipe Massa, Nelsinho Piquet, Cacá Bueno que também ‘baterão roda’.

Confira a transmissão ao vivo no Motorsport.com e não perca a cobertura completa da etapa de Mogi da Porsche Cup Endurance.

