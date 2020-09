Massa não se vê de volta à F-E: "Acho que não vou continuar"

No Brasil para correr no campeonato de Endurance da Porsche Cup, Felipe Massa falou com exclusividade ao Motorsport.com sobre sua saída da Fórmula E. Ao ser questionado sobre uma possível volta à categoria dos carros elétricos, o piloto deixou claro que suas chances de retorno à categoria são pequenas.

“Acho que não, eu saí decidido em não continuar na minha equipe e na verdade eu não fui atrás de ninguém, porque estou querendo talvez entrar em outro campeonato, não decidi qual ainda, mas eu acho que não vou continuar na Fórmula E.”

A declaração de Massa praticamente encerra as especulações sobre a sua permanência na categoria.

No dia 13 de agosto, logo após a bandeirada final do ePrix de Berlim, a equipe Venturi anunciou a saída de Felipe Massa.

Na ocasião o piloto brasileiro havia deixado indícios de que sua saída da equipe não significava o fim da sua participação na F-E.

"As últimas duas temporadas foram uma enorme curva de aprendizado para todos nós e, infelizmente, por várias razões, não conquistamos o que esperávamos. Apesar disso, foi muito divertido e desejo toda a sorte para a equipe no futuro. Mal posso esperar para anunciar meus próximos planos".

Felipe Massa fez duas temporadas na F-E tendo como melhor resultado o terceiro lugar no ePrix de Mônaco, na temporada 2018-2019.

Mesmo assim, o ex-F1 ficou muito aquém do seu companheiro de equipe, Edoardo Mortara.

Na temporada 2019-2020 Massa conquistou apenas 3 pontos enquanto Mortara anotou 41 pontos na tabela do campeonato.

