AO VIVO: Assista à primeira etapa da Porsche Cup em Goiânia

A Porsche Cup abre as cortinas para a temporada 2022 no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia. Será o primeiro compromisso oficial de uma nova era, com os novos carros da categoria Carrera Cup, o modelo 992, além da categoria Sprint Challenge (antiga GT3 Cup) ‘herdando’ os 4.0 utilizados até o ano passado.

Neste sábado ocorreram os treinos de classificação e a corrida 1 da rodada dupla será o pontapé inicial de mais uma grande temporada. Acompanhe todas as emoções ao vivo.

