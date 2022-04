Carregar reprodutor de áudio

A Porsche Cup está de volta! Neste sábado aconteceu a primeira prova da rodada dupla de Goiânia. Marçal Muller vem se tornando o grande nome do fim de semana, ao triunfar de ponta a ponta, após liderar o treino de sexta-feira e conquistar a pole.

Alceu Feldmann foi o segundo colocado, seguido de Miguel Paludo. Enzo Elias rodou no final, após tentar a liderança da corrida em um embate com Muller.

Na classe Sport, a vitória ficou com Lucas Salles, em sexto na geral. Na Rookie, o triunfo foi de Lineu Pires, em 10º

A Corrida

A largada foi ‘limpa’, com Marçal Muller conseguindo se manter na ponta, assim como os primeiros colocados.

Nos primeiros minutos, Christian Hahn atacou Werner Neugebauer pela quinta posição e após alguns toques na reta principal, o piloto do carro #26 conseguiu o quinto posto.

Muller começava a abrir perto dos 10 minutos de prova, deixando a briga pela segunda colocação entre Enzo Elias, Alceu Feldmann e Miguel Paludo. Neste momento, Lucas Salles era o melhor da Sport, em sétimo, e Lineu Pires o melhor da Rookie, em 10º.

Mas Salles tinha a pressão de Renan Pizii e Pedro Aguiar.

Nos últimos minutos Edu Guedes e Rodrigo Mello rodaram, separadamente, mas sem gravidade.

Nas últimas voltas, Muller começava a receber forte pressão de Elias, mas com menos de um minutos, o piloto do carro #73 teve um pneu estourado e rodou.

Com isso, Muller concluiu a corrida em primeiro, seguido de Feldmann e Paludo. Na Sport, Salles conseguiu se manter em sétimo e triunfou na classe. Na Rookie, Pires levou a melhor.

Resultado completo em instantes

Veja como foi

