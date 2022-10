AO VIVO: Assista aos 300 km de Goiânia da Porsche Cup

Carregar reprodutor de áudio

Apenas uma semana após uma movimentada etapa de sprint, a Porsche Cup acelera novamente em Goiânia para a segunda das três jornadas da Endurance Challenge em 2022.

São 62 pilotos confirmados, compondo 31 tripulações na prova de 300 km que tem largada prevista para 12h45 deste domingo.

O campeonato de longa duração da Porsche Cup teve início na pista argentina de Termas de Río Hondo, com vitória do carro #1, de Alceu Feldmann e Gui Salas.

Em Goiânia, a corrida tem previsão de 79 voltas, com o primeiro segmento terminando na volta 40.

