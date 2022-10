Carregar reprodutor de áudio

Jurassic Park, Space Jam, He-Man são apenas alguns dos temas que são encontrados no carro de Renan Pizii na Porsche Cup Brasil nos últimos anos. O piloto, que também é proprietário da Iron Studios, que produz e comercializa miniaturas de personagens do universo pop, utiliza a categoria como uma plataforma para divulgação de novas marcas licenciadas.

“A Iron Studios tem a licença e quando eu voltei a correr, nós entendemos que a Porsche seria uma plataforma de divulgação e, obviamente, para os estúdios também e que seria muito legal para eles”, disse Pizii em entrevista exclusiva ao Motorsport.com.

“Nós trabalhamos junto com o estúdio e com a Porsche, com o calendário das corridas, e vemos aquilo que faz sentido para a Iron Studios como um todo. O Mestres do Universo (He-Man) é uma licença que fechamos recentemente, estamos apresentando as peças agora. Trabalhamos com a Matel, que é a licenciadora, há uns quatro meses, para desenvolver layout, trabalhando com o time do Brasil, com o time dos Estados Unidos e com a Porsche Cup para a gente fazer acontecer”, comentou o piloto sobre o tema visto na última etapa sprint em Goiânia, no fim de semana passado.

“Depende muito do momento do filme, da licença, com a data da corrida e com o que a gente pode fazer ou não. Já tivemos muitas mudanças de layout e espero que tenhamos outras oportunidades também.”

Após a jornada goiana, a Porsche terá um novo encontro na preliminar do GP de São Paulo de Fórmula 1 e Pizii adiantou qual será o tema em uma das ocasiões mais especiais do ano.

“Para Interlagos, estamos pensando em algumas coisas, possivelmente vamos com o layout da Comic-com, que está de volta em 2022. Além disso, a frente do meu carro e do Leo Sanchez deve ser igual, é uma marca chamada Joy, que montamos juntos, basicamente é uma linha de xampu, sabonete líquido para crianças com o tema de Jurassic Park. Os produtos devem estar no mercado em dezembro.”

Pizii fez questão de ressaltar o sucesso de sua empreitada, baseada no desejo de juntar dois mundos que antes pareciam ter elos.

“Estar na Porsche é superlegal, tanto para a licença, quanto para a Iron. Falei com o Dener no início do ano, eu achava difícil de ele se envolver com a cultura pop e eu pude fazer essa união de universos, porque, querendo ou não, isso traz mais pessoas. Nós fazemos as miniaturas na escala 1:18 e elas esgotam rapidamente e quem compra são pessoas que gostam da cultura pop e são fãs do automobilismo.

“Essa junção de mundos é muito importante e válida para todo mundo”, concluiu.

