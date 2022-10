Carregar reprodutor de áudio

A dupla Renan Guerra e Nelson Marcondes conquistou a pole position na categoria Sprint Challenge, na segunda etapa do campeonato endurance da Porsche Cup em Goiânia. Eles superaram a dupla do carro #777 de Sergio Ramalho e Josimar Junior.

Guerra e Marcondes buscam repetir a dose na capital de Goiás, já que saíram na frente no certame de corridas de longa duração, quando venceram a primeira etapa do campeonato na Argentina.

Após o feito, ambos fizeram questão de exaltar o trabalho em conjunto, com os engenheiros também atuando na compreensão do carro e como driblar o forte calor na administração dos pneus.

“Desde o início do fim de semana já vínhamos trabalhando no setup”, disse Renan Guerra. “Trabalhamos mais na evolução do Nelson, desde a semana passada, ele conseguiu achar uma boa evolução e o mais difícil para gente foi acertar a pressão dos pneus, a pista estava muito quente, tivemos uma estratégia diferente da semana passada. Foi um dos nossos grandes trunfos, a estratégia dos nossos engenheiros para acertar as voltas no finalzinho sem ter grande desgaste.”

Marcondes, que bateu forte na etapa sprint no fim de semana passado também em Goiânia, explicou o cenário.

“A construção dessa pole começou na semana passada. A gente não conseguiu acertar o carro, ‘vestir’ o carro, como costumamos dizer, tirando o acidente, claro. A equipe trabalhou incrivelmente bem, o time se jogou dentro dos dados para entender o carro, as temperaturas de pneus e acho que foi aí que a gente conseguiu construir a pole.

“Isso é sensacional, estamos indo para a segunda etapa com foco de disputar o título”, concluiu.

