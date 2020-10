Porsche Carrera Cup: Neugebauer domina treino livre em Goiânia

Na abertura oficial da Carrera Cup na rodada tripla deste final de semana em Goiânia, Werner Neugebauer foi o mais rápido no treino livre. Enzo Elias foi o líder na maior parte do tempo, mas foi superado faltando cerca de 20 minutos para o encerramento e terminou em sétimo.

Christian Hahn foi o primeiro a ter tempo cronometrado, mas logo Enzo Elias fez uma volta que seria o melhor tempo. Porém, Werner conseguiu uma sequência de voltas muito boa e melhorou a sua volta por diversas oportunidades, até cravar na 18ª tentativa na casa de 1min23s964.

Logo atrás ficaram Pedro Aguiar e Miguel Paludo, atual líder disparado do Carrera Cup, terminou em 3º a pouco mais de um décimo de diferença para Neugebauer. O mais rápido entre os carros Sport foi Rodrigo Mello, em oitavo na classificação geral.

A classificação da Porsche Carrera Cup acontece hoje, a partir das 13h35, com transmissão ao vivo pelo Motorsport.com.

Confira o resultado do treino livre categoria Carrera Cup (top-10):

1 – Werner Neugebauer

2 – Pedro Aguiar

3 – Miguel Paludo

4 – JP Mauro

5 – Lico Kaesemodel

6 – Lucas Seripieri

7 – Enzo Elias

8 – Rodrigo Mello *

9 – Pedro Boesel

10 – Marçal Müller

* Pilotos da Carrera Sport

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre MotoGP, F1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

Assista às atividades da Porsche Cup em Goiânia

PODCAST: Recordes de Hamilton e Schumacher são comparáveis?