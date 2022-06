A Porsche Cup realiza neste fim de semana a terceira etapa da temporada de 2022, no Autódromo de Interlagos. Será a primeira vez que o novo modelo na Carrera Cup, o 992, estará em ação de maneira oficial. O carro, que também é utilizado na Porsche Supercup, já havia estado no autódromo na pré-temporada, em março.

Neste domingo acontecem as corridas 2 das duas categorias, com transmissão ao vivo.

