Na manhã deste sábado (08), a Porsche Cup define os grids de largada para as corridas do fim de semana em Goiânia, válidas pela penúltima etapa do campeonato Sprint, de provas de curta duração, e com uma mudança no formato usado até então no ano.

Nesta etapa, o sorteio para a inversão do grid da corrida dois foi trocado por sessões de classificação independentes para cada uma das provas da Carrera Cup e da Sprint Challenge. No total, teremos quatro qualis neste sábado. O novo modelo de classificação foi aprovado pelos pilotos, acreditando que beneficia mais o talento do que a sorte.

Esta é a quinta etapa da Sprint, que já realizou corridas neste ano em Goiânia, abrindo a temporada, Velocitta, Interlagos e Termas de Río Hondo.

Assista a classificação da Porsche Cup para a etapa de Goiânia da Sprint AO VIVO:

