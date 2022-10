Carregar reprodutor de áudio

Os competidores da Porsche Cup C6 Bank Mastercard enfrentaram uma condição de pista bastante desafiadora no regresso da categoria a Goiânia. O dia amanheceu com chuva, que se estendeu até o início da tarde, derrubando a temperatura.

Assim, quando os carros mais produzidos do mundo aceleraram no único treino livre do dia, foram usados pneus Michelin para piso seco com o asfalto ainda úmido. Nesse contexto, Enzo Elias cravou o melhor tempo do dia no minuto final do treino da Carrera Cup, registrando 1:24.251 na melhor de suas 20 voltas.

O Porsche #73 foi apenas 0.038s mais veloz que Werner Neugebauer, o vice-líder da sessão. Líder do campeonato, Marçal Müller cravou o terceiro tempo, com Renan Pizii e Alceu Feldmann completando o top5. Pela classe Sport o mais veloz foi Lucas Salles, em sétimo, enquanto Nelson Monteiro liderou na classe Rookie com o nono tempo.

Mais uma vez a Carrera Cup teve tempos muito próximos, com nada menos que os dez primeiros dentro do mesmo segundo do líder.

A seguir foram para a pista os competidores da Sprint Challenge, também com pneus slick piso secando. No topo da tabela de tempos ficaram os dois pilotos que mais lastro levam nesta etapa: o líder do campeonato, Raijan Mascarello, seguido por Cristian Mohr.

O #80 foi preciso ao ler as condições da pista, impondo vantagem de 0.463 sobre o #3. Caio Castro veio logo a seguir, com Guilherme Bottura e Gustavo Zanon completando o top5. Os dois últimos foram, respectivamente, os mais velozes nas classes Sport e Rookie.

Assim como na Carrera Cup, na Sprint Challenge, os tempos ficaram bastante próximos, com nada menos que 11 carros no mesmo segundo do líder.

“Fim de semana tem sido bom até agora", disse Enzo Elias. "Estou bastante contente com o que estamos construindo. Hoje pela manhã enfrentamos alguns problemas com o carro, com montagem de pneus. Mas foi tudo resolvido e está funcionando perfeitamente".

"O carro e nós apresentamos ótimos resultados com a liderança no treino opcional de pneu de chuva e no livre com slick. Isso é um indicativo e mostra que estamos no caminho. Mas não para por aqui, temos que trabalhar mais, desenvolver mais e procurar alguma melhora para o classificatório, pois sabemos que amanhã todo mundo vem mais forte”.

“Foi um dia de muito trabalho porque estava bem molhado de manhã", comentou Lucas Salles". "Aí a gente vai progredindo, pegando um pouco mais de confiança e ao mesmo tempo a pista foi secando. Então é difícil trabalhar acertos no carro, porque as condições foram mudando o tempo todo. Agora nesta última saída foi muito boa. A pista estava só um pouco úmida na curva 1, a zero parecia bem seco. Agora é avaliarmos amanhã como estará a pista e tentar encaixar bem a volta para brigar pela pole”.

“De manhã fizemos o primeiro treino com chuva, fomos pegando o traçado, pegando os pontos de aderência e fizemos um tempo legal. Por fim o último treino pegamos uma pista já quase toda seca e encontramos rapidamente o tempo para fechar na liderança da classe e no top 10 gera. Estou bem confiante para amanhã”, analisou Nelson Monteiro.

“O carro está bem legal, bem acertado, seguramos um pouco do ritmo na chuva para não correr riscos. Hoje serviu para acertar o carro e manter a confiança para amanhã, acho que com o acerto que temos estamos competitivos e agora é garantir uma boa posição na classificação de amanhã”, comentou Raijan Mascarello, líder da Sprint Challenge.

“O carro está bom, neste último treino o carro estava um pouco traseiro, mas deu para fechar uma volta boa. Ainda vamos fazer alguns ajustes e acho que estamos competitivos para amanhã”, disse Guilherme Bottura.

“A gente vem construindo a confiança e acredito que sair para os treinos na chuva foi um diferencial para a gente entender mais sobre o carro. É um trabalho de um ano inteiro junto com o Rafa Martins e eu estou muito feliz em fechar o dia no top 5 geral”, disse Gustavo Zanon.

Uma das novidades da etapa de Goiânia é o fim da inversão dos grids por sorteio para a corrida 2. Agora acontecem dois qualis para a Carrera Cup e outros dois para a Sprint Challenge. São as primeiras sessões da manhã deste sábado, a partir das 9:15. As corridas acontecem de tarde, com a Carrera Cup largando às 14h15. As provas são exibidas pela Band, Sportv e canais oficiais da Porsche Cup.

Porsche Cup C6 Bank Mastercard – Etapa 6 – Goiânia:

Sábado, 8 de outubro de 2022

09:15 – 09:42 – Quali – Carrera Cup – Corrida 1

09:45 – 10:00 – Quali Sprint Challenge – Corrida 1

10:05 – 10:32 – Quali – Carrera Cup – Corrida 2

10:35 – 10:50 – Quali Sprint Challenge – Corrida 2

14:17 – Corrida 1 – Carrera Cup

14:56 – Corrida 1 – Sprint Challenge

Domingo, 9 de outubro de 2022

13:10 – Corrida 2 – Carrera Cup

13:49 – Corrida 2 – Sprint Challenge

Porsche Cup C6 Bank Mastercard – Etapa 6 – Treino livre:

Carrera Cup

1. #73 Enzo Elias 1:24.251

2. #8 Werner Neugebauer +0.038

3. #544 Marçal Muller +0.194

4. #16 Renan Pizii +0.360

5. #1 Alceu Feldmann +0.576

6. #20 Pedro Aguiar +0.607

7. #70 Lucas Salles* +0.703

8. #3 Franco Giaffone* +0.769

9. #87 Nelson Monteiro** +0.855

10. #26 Christian Hahn +0.877

11. #116 Marcelo Hahn* +1.035

12. #7 Miguel Paludo +1.085

13. #88 Georgios Frangulis* +1.173

14. #77 Francisco Horta* +1.177

15. #29 Rodrigo Mello +1.201

16. #17 Leonardo Sanchez** +1.408

17. #888 Lineu Pires** +1.436

18. #85 Eduardo Menossi* +1.484

19. #121 João Barbosa** +1.686

20. #9 Edu Guedes** +1.880

21. #44 Gustavo Farah** +2.015

22. #25 Paulo Sousa** +2.031

23. #33 Bruno Campos** +2.074

24. #80 Rouman Ziemkiewicz* +2.372

*Sport

**Rookie

Sprint Challenge

1. #80 Raijan Mascarello 1:26.477

2. #3 Cristian Mohr +0.463

3. #22 Caio Castro +0.493

4. #117 Guilherme Bottura* +0.505

5. #33 Gustavo Zanon** +0.586

6. #5 Marcelo Tomasoni +0.662

7. #17 Ricardo Fontanari +0.675

8. #21 Miguel Mariotti* +0.825

9. #199 Nelson Marcondes +0.839

10. #1 Urubatan Junior +0.876

11. #69 Daniel Correa +0.877

12. #11 Marcio Mauro +1.005

13. #77 Josimar Junior* +1.137

14. #55 Ramon Alcaraz* +1.253

15. #20 Vina Neves +1.415

16. #002 Junior Dinardi** +1.684

17. #99 Nasser Aboultaif** +1.904

18. #58 Claudio Simão* +2.097

19.#71 SangHo Kim** +2.653

20. #555 Ayman Darwich +3.268

21. #74 Piero Cifali** +3.436

22. #14 Andre Gaidzinski* +4.704

*Sport

**Rookie

