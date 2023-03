AO VIVO: Veja a classificação da Porsche Cup em Interlagos

Carregar reprodutor de áudio

O dia da Porsche Cup em Interlagos começa cedo! Na manhã deste sábado, temos as sessões classificatórias da Carrera Cup e da Sprint Challenge, definindo os grids de largada das primeiras corridas da etapa inaugural de 2023.

A programação do fim de semana foi alterada devido ao cancelamento da sessão classificatória da Carrera Cup, que estava prevista para a tarde de sexta, mas que acabou não acontecendo devido à chuva que caiu em Interlagos.

Com isso, as duas classes realizam as sessões no sábado em sequência. E no Motorsport.com você acompanha toda a ação de uma das categorias mais importantes do automobilismo nacional.

Confira ao vivo as classificações da Porsche Cup em Interlagos:

