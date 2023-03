Porsche: Costa faz a pole da Carrera Cup em Interlagos

Carregar reprodutor de áudio

Após o adiamento da sessão de sexta-feira devido à chuva, o grid da Carrera Cup abriu bem cedo as atividades do sábado da Porsche Cup em Interlagos. E em um classificatório bastante movimentado, Nicolas Costa ficou com a pole position, podendo comemorar apenas após o fim da sessão, depois de se livrar de uma investigação dos comissários por uso indevido do traçado.

Costa ficou com a pole geral, enquanto Lucas Salles foi o mais rápido entre os pilotos da Carrera Sport, largando em sexto e, pra fechar, João Barbosa é o melhor classificado entre o grid da Carrera Rookie, saindo da 19ª posição na corrida da tarde deste sábado.

A sessão estava originalmente programada para acontecer na tarde de sexta-feira, mas acabou sendo adiada para a manhã do sábado devido à chuva que caiu sobre o Autódromo de Interlagos minutos antes do início do quali.

Para esta etapa, a sessão classificatória da Carrera Cup e da Sprint Challenge foi montada da seguinte forma: cada categoria (Rookie, Sport e Cup / Challenge) têm sessões de dez minutos para suas voltas rápidas. Os dez melhores colocados, independente da categoria na qual disputam, seguem para a disputa a pole position.

A sessão deste sábado forma o grid de largada apenas da primeira corrida, que acontece ainda hoje. O grid do domingo será formado pela inversão das posições, em número a ser definido por sorteio após o fim da prova do sábado.

Na sessão da rookie, foi João Barbosa quem foi o mais rápido, marcando 01min37s895, pouco mais de um décimo à frente de Paulo Sousa.

Na sequência, os pilotos da Sport assumiram a ponta sem maiores problemas, com 12 pilotos da categoria nas 12 primeiras posições. Lucas Salles foi o mais rápido com 01mn36s674, mais de três décimos à frente de Nelson Monteiro.

Para fechar a primeira parte do treino, tivemos os pilotos da Cup na pista. Com isso, o resultado final teve Werner Neugebauer na ponta com 01min35s921, seguido de Nicolas Costa, separados por apenas 0s080.

Completaram os dez pilotos classificados para a disputada pole position: Marçal Müller, Miguel Paludo, Lucas Salles, Rodrigo Mello, Nelson Monteiro, Lineu Pires, Alceu Feldmann e Georgios Frangulis.

No início da última parte da sessão, a direção de prova anunciou que Nicolas Costa seria investigado após o quali pelo uso de traçado não-oficial do circuito.

No final, Nicolas Costa marcou o melhor tempo com 01min35s553 para garantir a pole, apesar da investigação. Marçal Müller foi o segundo, com Werner Neugebauer em terceiro. Completaram o top 10: Miguel Paludo, Rodrigo Mello, Lucas Salles, Alceu Feldmann, Lineu Pires Georgios Frangulis e Nelson Monteiro.

Confira o grid de largada da corrida 1 da Porsche Carrera Cup em Interlagos:

1 - Nicolas Costa (Carrera Cup)

2 - Marçal Müller (Carrera Cup)

3 - Werner Neugebauer (Carrera Cup)

4 - Miguel Paludo (Carrera Cup)

5 - Rodrigo Mello (Carrera Cup)

6 - Lucas Salles (Carrera Sport)

7 - Alceu Feldmann (Carrera Cup)

8 - Lineu Pires (Carrera Sport)

9 - Georgios Frangulis (Carrera Sport)

10 - Nelson Monteiro (Carrera Sport)

11 - Franco Giaffone (Carrera Sport)

12 - Nelson Marcondes (Carrera Sport)

13 - Francisco Horta (Carrera Sport)

14 - Rouman Ziemkiewicz (Carrera Sport)

15 - Peter Ferter (Carrera Sport)

16 - Ayman Darwich (Carrera Sport)

17 - Eduardo Menossi (Carrera Sport)

18 - Raijan Mascarello (Carrera Sport)

19 - João Barbosa (Carrera Rookie)

20 - Paulo Sousa (Carrera Rookie)

21 - Edu Guedes (Carrera Rookie)

22 - Bruno Campos (Carrera Rookie)

23 - Ricardo Fontanari (Carrera Sport)

24 - Gustavo Farah (Carrera Rookie)

25 - Piero Cifali (Carrera Rookie)

26 - Nasser Aboultaif (Carrera Rookie)

