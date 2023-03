Carregar reprodutor de áudio

Nicolas Costa foi o nome do primeiro dia oficial de atividade da Porsche Cup C6 Bank Mastercard em 2023. O competidor do carro #999 cravou 1:36.378 no primeiro treino livre oficial da Carrera Cup na temporada.

Marçal Muller foi o segundo colocado na sessão, seguido por Werner Neugebauer, Lineu Pires e Lucas Salles. O top 5 registrou todos os pilotos separados por um intervalo de apenas 0.505. Pires foi o mais rápido entre os competidores da Sport, com Bruno Campos, em 12º, liderando na classe Rookie.

Já a classe Challenge, Josimar Júnior fechou o treino oficial com o melhor tempo. Sadak Leite, Urubatan Junior, Antonella Bassani e Gustavo Zanon completaram o top5. Leite foi o mais rápido na classe Sport. Já pela classe Rookie, o melhor tempo do treino livre ficou com Célio Brasil, 16º colocado na classificação geral.

No fim da tarde de sexta estava originalmente programada a sessão classificatória da Carrera Cup. Mas o quali foi adiado para a manhã de sábado, em virtude da chuva em Interlagos. A tomada de tempo da Challenge acontece a seguir.

“Infelizmente não tivemos o quali...", lamentou Costa. "Por mim poderíamos ter andado mesmo na chuva. Sei que é uma loteria andar nessas condições, mas cada piloto sabe o que faz".

"Sempre bom terminar o dia em primeiro, sempre bom estar com o carro competitivo também, apesar de terminar no treino em primeiro não significa muito. Agora vamos trabalhar para repetir amanhã o resultado de hoje".

“Desde ontem na pré-temporada trabalhamos para acertar o carro, experimentando soluções diferentes", disse Josimar. "Nesse último treino eu nem esperava terminar em primeiro e foi uma novidade boa".

"Porém mais do que ficar em primeiro e ter um tempo legal é saber que temos um carro bem ajustado, não apenas para esta corrida, mas para a temporada toda. Agora vamos tentar repetir amanhã e sair na frente do grid, porque isso será importante para as duas corridas do fim de semana".

A primeira corrida da Carrera Cup acontece às 13:17, com a prova da Challenge a seguir. As provas são exibidas ao vivo pelo Motorsport.com, Band, Sportv e canais oficiais da categoria em mídias sociais.

Porsche Cup – Etapa 1 – Resultado do TL1:

Carrera Cup

#999 Nicolas Costa 1:36.378 #544 Marçal Muller +0.088 #8 Werner Neugebauer +0.322 #888 Lineu Pires* +0.473 #70 Lucas Salles* +0.505 #1 Alceu Feldmann +0.617 #77 Francisco Horta* +0.628 #7 Miguel Paludo +0.724 #88 Georgios Frangulis* +0.895 #29 Rodrigo Mello +1.120 #17 Ricardo Fontanari* +1.141 #33 Bruno Campos** +1.171 #121 João Barbosa** +1.222 #199 Nelson Marcondes* +1.456 #85 Eduardo Menossi* +1.489 #555 Ayman Darwich* +1.685 #9 Edu Guedes** +1.704 #25 Paulo Sousa** +1.753 #87 Nelson Monteiro* +1.854 #44 Gustavo Farah** +1.939 #3 Franco Giaffone* +2.003 #800 Raijan Mascarello* +2.240 #80 Rouman Ziemkiewicz* +2.344 #56 Peter Ferter* +2.672 #99 Nasser Aboultaif** +3.553 #74 Piero Cifali** +3.560

*Sport

**Rookie

Sprint Challenge

#77 Josimar Junior 1:39.882 #66 Sadak Leite* +0.355 #1 Urubatan Junior +0.446 #72 Antonella Bassani +0.615 #33 Gustavo Zanon* +0.680 #21 Miguel Mariotti +0.696 #5 Marcelo Tomasoni +0.734 #71 SangHo Kim* +0.877 #15 Artur Ramos* +0.929 #100 Seba Malucelli* +0.974 #16 Antonio Junqueira* +1.038 #002 Junior Dinardi* +1.058 #57 Ramon Alcaraz* +1.427 #19 Walter Lester* +1.577 #14 Andre Gaidzinksi* +2.038 #139 Célio Brasil** +2.077 #133 Israel Salmen** +4.043 #7 Luiz Souza** +4.308 #38 Eric Santos** +11.109

#3 Cristian Mohr – Sem tempo

#51 Americo Lanzoni – Sem tempo

*Sport

*Rookie

Porsche Cup – Etapa 1 – Interlagos:

Sábado, 4 de março

08:00 – 08:10 – Quali – Rookie – Carrera Cup

08:13 – 08:23 – Quali – Sport – Carrera Cup

08:26 – 08:36 – Quali – Carrera Cup

08:39 – 08:49 – Quali – Top 10 – Carrera Cup

09:00 – 09:10 – Quali – Rookie – Sprint Challenge

09:13 – 09:23 – Quali – Sport – Sprint Challenge

09:26 – 09:36 – Quali – Sprint Challenge

09:39 – 09:49 – Quali Top 10 – Sprint Challenge

13:17 – 13:45 – Corrida 1 – Carrera Cup

14:41 – 15:09 – Corrida 1 – Sprint Challenge

Domingo, 5 de março

14:35 – 15:03 – Corrida 2 – Carrera Cup

15:16 – 15:44 – Corrida 2 – Sprint Challenge

