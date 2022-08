Carregar reprodutor de áudio

A Carrera Cup da Porsche Cup encerrou a quarta etapa Sprint de 2022 com mais uma grande corrida em Termas de Río Hondo. A prova desta sexta foi marcada pela uma disputa fantástica pela vitória até o fim, com Enzo Elias levando a melhor sobre Rodrigo Mello, com Werner Neugebauer em terceiro.

Indo pelas classes, enquanto Neugebauer foi o vencedor na Carrera Cup, a principal, Lucas Salles foi o vencedor na Carrera Sport, enquanto na Carrera Rookie, o triunfo foi de Lineu Pires.

O regulamento da Porsche Cup determina uma inversão de grid para a segunda corrida, com o número de posições sendo determinado por um sorteio após a primeira prova. Ontem, o vencedor Werner Neugebauer tirou o número sete, invertendo as posições de um a sete do resultado final, alavancando Rodrigo Mello para a pole, ao lado de Lineu Pires.

Na largada, Mello tratou de pegar o traçado interno da curva para segurar as investidas dos rivais, mantendo a ponta, tendo Salles em segundo e Elias subindo para terceiro. Não demorou muito para Elias superar Salles e assumir a segunda posição, iniciando uma caça ao líder.

Mello e Elias passaram a travar uma bela disputa pela liderança, com o piloto do carro #73 tentando a manobra na entrada da curva, para tomar um X na saída. Mais atrás, Salles se mantinha em terceiro, sendo o líder da Sport, enquanto Lineu Pires era o melhor colocado entre os da Rookie, em oitavo.

Cinco voltas depois, Elias seguia à caça de Mello, com menos de dois décimos separando os líderes. Mas agora eles tinham Neugebauer em terceiro, que vinha diminuindo a diferença para ambos. Salles havia caído para quinto, perdendo posição ainda para Müller, mas se mantinha como o melhor da Sport.

A disputa acabou esfriando a seis minutos do fim com o acionamento do safety car. Gustavo Farah acabou ficando parado na lateral da pista após um incidente, sem ter como sair.

A prova foi reiniciada com três minutos ainda no relógio, e Mello passou a sofrer ataques não apenas de Elias como também de Neugebauer. Mas um erro na tangência da curva permitiu que Elias ultrapassasse fácil na saída da reta oposta, deixando o então líder para ser atacado pelo vencedor da corrida de ontem.

No final, Enzo Elias conseguiu abrir uma boa vantagem para cruzar a linha de chegada sem novos ataques. Rodrigo Mello ainda conseguiu segurar Werner Neugebauer para terminar em segundo, com o vencedor da prova de quinta-feira subindo pela segunda vez ao pódio. Na Sport, Lucas Salles foi o vencedor ao terminar em nono, com Lineu Pires na sequência, sendo o vencedor da Rookie.

A Porsche Cup retorna ao circuito de Termas de Río Hondo no sábado, já em preparação para a primeira etapa de Endurance da temporada 2022. No Motorsport.com, você acompanha a cobertura completa da Porsche Cup.

Confira o resultado final da corrida 2 da etapa Sprint da Carrera Cup:

1 – Enzo Elias – CARRERA CUP

2 – Rodrigo Mello – CARRERA CUP

3 – Werner Neugebauer – CARRERA CUP

4 – Marçal Müller – CARRERA CUP

5 – Renan Pizii – CARRERA CUP

6 – Pedro Aguiar – CARRERA CUP

7 – Miguel Paludo – CARRERA CUP

8 – Christian Hahn – CARRERA CUP

9 – Lucas Salles – CARRERA SPORT

10 – Lineu Pires – CARRERA ROOKIE

11 – Nelson Monteiro – CARRERA ROOKIE

12 – Franco Giaffone – CARRERA SPORT

13 – Alceu Feldmann – CARRERA CUP

14 – Georgios Frangulis – CARRERA SPORT

15 – Eduardo Menossi – CARRERA SPORT

16 – Sylvio de Barros – CARRERA ROOKIE

17 – Edu Guedes – CARRERA ROOKIE

18 – Bruno Campos – CARRERA ROOKIE

19 – Léo Sanchez – CARRERA ROOKIE

20 – João Barbosa – CARRERA ROOKIE

21 – Marcelo Hahn – CARRERA SPORT

22 – Rouman Ziemkiewicz – CARRERA SPORT

23 – Francisco Horta – CARRERA SPORT

24 – Paulo Sousa – CARRERA ROOKIE

25 – Gustavo Farah – CARRERA ROOKIE

