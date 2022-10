Carregar reprodutor de áudio

A Porsche Cup abriu as atividades do domingo em Goiânia com uma corrida movimentada da Carrera Cup, fechando a penúltima etapa Sprint da temporada 2022. No final, deu vitória de Enzo Elias, em um resultado que deve mexer e muito com o campeonato devido à aplicação dos descartes, já que seu rival direto, Marçal Müller, foi apenas o sétimo colocado.

A vitória do piloto do carro #73 deu a ele também o triunfo na geral, com Werner Neugebauer e Renan Pizii completando o pódio. Na Sport, deu Franco Giaffone, que terminou na 9ª posição, seguido de Marcelo Hahn e Georgios Frangulis. Fechando, na Rookie, Lineu Pires foi o vencedor ao terminar em 10º , com Nelson Monteiro e Edu Guedes na sequência.

Na largada, Elias se deu melhor e saltou à ponta antes mesmo da primeira curva, passando Mello e Neugebauer. O pole da corrida ainda perdeu outras posições, caindo pra quinto. Mas a ação logo foi neutralizada com a entrada do safety car, devido a um incidente triplo entre Barbosa, Ziemkiewicz e Frangulis.

A prova foi reiniciada minutos depois, com Elias liderando à frente de Neugebauer, Pizii, C. Hahn e Mello. Em nono, Salles era o melhor entre os pilotos da Sport, enquanto Pires era o líder da Rookie, ocupando a 13ª posição.

Com 10 minutos transcorridos, Elias abria mais de meio segundo para Neugebauer, enquanto Pizii já ficava a quase 2s5 da disputa pela liderança.

Um pouco mais atrás, Mello e Hahn protagonizavam uma bela disputa pela quarta posição, mas o piloto do carro #29 acabou com algum problema, perdendo muitas posições. Isso permitiu inclusive que o líder da Carrera, Müller, ganhasse uma colocação importante na disputa contra Elias pela liderança da classe. Já Mello se viu obrigado a abandonar novamente.

A dez minutos do fim, Elias já abria 1s3 para Neugebauer que, por sua vez, tinha uma vantagem de 2s6 para Pizii, com Hahn, Paludo e Müller na sequência, formando um top 6 de pilotos apenas da Cup. Já Giaffone, em nono, passava a ser o líder da Sport, aproveitando um erro de Salles, que caiu para o fundo. Nos Rookies, Pires seguia à frente dos rivais, ocupando a 10ª colocação.

Em uma disputa com implicações importantes para o campeonato, Müller passou a ser fortemente atacado por Feldmann pela sexta posição, com o piloto do carro #1 conseguindo a manobra a poucos segundos do fim da regressiva.

No final, Enzo Elias teve vida fácil para vencer a corrida 2 da Carrera Cup em Goiânia, com 2s8 de diferença para Werner Neugebauer, com Renan Pizii, Christian Hahn e Miguel Paludo completando os cinco primeiros, enquanto Marçal Müller terminou na sétima posição.

Entre os pilotos da Sport, deu Franco Giaffone na nona posição, com Marcelo Hahn em 11º e Georgios Frangulis em 14º, fazendo uma boa corrida de recuperação após o toque na largada. Fechando, entre o pessoal da Rookie, deu Lineu Pires, que foi o 10º no geral, seguido de Nelson Monteiro e Edu Guedes em 12º e 13º.

A Porsche Cup Brasil volta a acelerar já na próxima semana, continuando em Goiânia para a segunda etapa Endurance da temporada 2022. A prova, de 300 quilômetros, acontecerá no sábado e no domingo, com transmissão do Motorsport.com.

Confira a classificação final da corrida 2 da Porsche Carrera Cup em Goiânia:

1 – Enzo Elias (Carrera Cup)

2 – Werner Neugebauer (Carrera Cup)

3 – Renan Pizii (Carrera Cup)

4 – Cristian Hahn (Carrera Cup)

5 – Miguel Paludo (Carrera Cup)

6 – Alceu Feldmann (Carrera Cup)

7 – Marçal Müller (Carrera Cup)

8 – Pedro Aguiar (Carrera Cup)

9 – Franco Giaffone (Carrera Sport)

10 – Lineu Pires (Carrera Rookie)

11 – Marcelo Hahn (Carrera Sport)

12 – Nelson Monteiro (Carrera Rookie)

13 – Edu Guedes (Carrera Rookie)

14 – Georgios Frangulis (Carrera Sport)

15 – Eduardo Menossi (Carrera Sport)

16 – Bruno Campos (Carrera Rookie)

17 – Gustavo Farah (Carrera Rookie)

18 – Francisco Horta (Carrera Sport)

19 – Leo Sanchez (Carrera Rookie)

20 – Paulo Sousa (Carrera Rookie)

21 – Lucas Salles (Carrera Sport)

22 – Rouman Ziemkiewicz (Carrera Sport)

23 – Rodrigo Mello (Carrera Cup) - ABANDONO

24 – João Barbosa (Carrera Rookie) - ABANDONO

Veja como foram corridas de domingo da Porsche Cup em Goiânia:

Que punições RBR e Aston podem tomar caso tenham violado teto de gastos da F1?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura durante nossos programas. Não perca! Podcast Motorsport.com debate se GPs de rua têm de ser revistas na F1 após Singapura ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music