AO VIVO: Veja as corridas de domingo da Porsche Cup em Interlagos

Carregar reprodutor de áudio

A primeira etapa da temporada 2023 da Porsche Cup chega ao fim neste domingo. Os grids da Carrera Cup e da Sprint Challenge retornam à pista de Interlagos uma última vez para a segunda corrida do fim de semana, válidas pela primeira data do torneio de provas de curta duração.

No sábado, a Carrera Cup entregou uma prova emocionante, com Nicolas Costa convertendo a pole em vitória, mas com um caminho difícil até lá. Para o domingo, a Carrera terá uma inversão de sete posições, definido por sorteio após o pódio do sábado. Com isso, Georgios Frangulis sai da pole position.

Já na Sprint Challenge, Marcelo Tomasoni também teve um caminho complicado para converter sua pole em vitória, garantindo seu primeiro triunfo na Porsche Cup. Neste domingo, a inversão será de oito posições, colocando Josimar Júnior na frente, tendo ao seu lado na primeira fila a estreante Antonella Bassani.

No Motorsport.com, você acompanha toda a ação da Porsche Cup 2023 ao vivo!

Drive To Survive: erros e acertos da 5ª temporada da série da F1. Cadê Interlagos e Vettel?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast: Ferrari renovada, Mercedes melhor e Red Bull bem? Que F1 teremos em 2023? Your browser does not support the audio element. ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music