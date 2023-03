Carregar reprodutor de áudio

Nos preparativos para a primeira etapa da temporada 2023, a Porsche Cup anunciou uma importante novidade para as gerações futuras do automobilismo nacional: o lançamento da Young Racing Academy. O programa, que busca fomentar novos talentos, conta com Antonella Bassani como o seu primeiro nome, tendo ainda como objetivo incentivar a presença feminina no esporte a motor.

Em 2023, Bassani faz a transição do kart para as corridas de carro, e já chegou na Porsche mostrando bons resultados. Em seu primeiro contato com o 991.2 da classe Sprint Challenge, a jovem pilota já liderou uma das sessões de pré-temporada e uma vaga na primeira fila da corrida do domingo (05) da classe.

Bassani destacou a rápida evolução com o carro desde a primeira sessão da pré-temporada, e como os pilotos da Porsche foram bem receptivos.

“Hoje foi o meu primeiro contato”, disse. “Foi muito bom, muito produtivo. Consegui evoluir a cada treino. Para o último [treino] quero seguir evoluindo, porque sempre dá para melhorar um pouco mais. Agora são aqueles momentos mais difíceis, correr atrás daqueles últimos três décimos. Mas ainda assim consegui liderar esse segundo treino, que eu fiz com pneus novos”.

“Todos os pilotos estão me apoiando. Cada um fala uma coisa e, no final, você junta tudo e vira um bolo que te ajuda demais. Eu cheguei aqui tendo uma boa noção em comparação aos outros que também estão estreando. Quero agradecer à Porsche pela oportunidade”.

Dener Pires, CEO da Porsche Cup, explicou ao Motorsport.com que a YRA vem para ocupar o espaço deixado pelo Junior Programme, responsável por lançar talentos como Enzo Elias, hoje piloto da Crown Racing na Stock Car, mas ressaltou algumas diferenças entre os programas.

“O YRA é um pouco diferente, porque o Enzo entrou no Junior através de uma seletiva com vários pilotos competindo entre si até chegarmos. No da Antonella não há essa seletiva. Ela foi escolhida por um currículo”

Bia Figueiredo, que hoje gerencia a carreira de Antonella, revelou que as negociações com Pires acontecem há cerca de dois anos, mas que a performance exibida por ela em 2022 ao correr ao seu lado no TCR South America foi importante nesse processo.

“Eu já conversava com o Dener sobre a Antonella há uns dois anos, sempre focado em algo como foi o Junior Programme. Eu sempre tentei correr também na Porsche, de forma mais presente. Sempre fui muito próxima do Dener, e quando ele falou que estava atrás de uma jovem pilota, eu disse que tinha que ser a Antonella”.

“Mostrei o ‘currículo’ e o que ela fez comigo no TCR ano passado. Ele se sentiu confortável em apostar no talento dela. E é importante que a Antonella quer seguir correndo com os carros, não de fórmula”.

Mas, como reforçam Bia e Pires, o objetivo por trás do YRA vai muito além de apenas trazer jovens pilotas para o esporte a motor, buscando fomentar a presença feminina no esporte. Para este ano, Bassani conta com um staff totalmente feminino.

“A Porsche vai dar todos os meios para esse desenvolvimento, porque apostamos muito na inclusão das mulheres no esporte”, disse Pires. “E não falo apenas das pilotas. Mecânicas, engenheiras, parte de eventos. Precisamos cada vez mais das mulheres no esporte”.

