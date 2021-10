Após uma classificação emocionante na sexta, os pilotos da Porsche Cup Brasil voltam à pista de Goiânia neste sábado para os 300km de Goiânia, segunda de três etapas de Endurance em 2021.

Mesmo com um susto na parte final da classificação, Miguel Paludo e Dennis Dirani saem da pole position, tendo ao seu lado na primeira fila Enzo Elias e Jeff Giassi, os mais rápidos na Carrera Trophy. Na Carrera Sport, a dupla mais rápida foi Fran Lara e Gui Salas, saindo da quinta posição.

Saindo de 18º, Lucas Salles e Rafael Suzuki foram os mais rápidos na GT3 Cup, enquanto Caio Castro e Tony Kanaan são os poles da GT3 Sport e Edson dos Reis e Sergio Jimenez são os melhores colocados entre os pilotos da GT3 Trophy.

No Motorsport.com você acompanha toda a ação da prova, que terá 300km ou 02h45min de duração.

