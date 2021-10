Em meio ao calor goiano e uma chuva que era prevista, mas não chegou, o Porsche #7 da dupla Miguel Paludo e Dennis Dirani foi o grande destaque dos 300km de Goiânia, segunda prova da Porsche Cup Brasil Endurance em 2021. Os pilotos tiveram uma prova sólida, tendo apenas uma disputa no começo antes de abrir uma boa vantagem para vencer com folga.

O pódio na classificação geral foi formado pelos vencedores das outras classes da Carrera: Fran Lara e Gui Salas foram segundo e os melhores na Sport, enquanto Enzo Elias e Jeff Giassi, terceiros, triunfando na Trophy.

Como foi a corrida:

A previsão de chuva para o sábado acabou se confirmando, mas apenas durante a madrugada, sem interferir nas condições da pista para a hora da corrida, apenas com o calor característico de Goiânia marcando presença.

Vale lembrar que, nesta etapa, a duração prevista era de 300 quilômetros, o que totalizariam 79 voltas, ou 02h45min, o que acontecer primeiro.

Na largada, Dirani conseguiu se manter bem na liderança, enquanto Elias passou a ser pressionado por Di Mauro pela segunda posição, conseguindo a ultrapassagem após algumas curvas. Outro que largou bem foi Neugebauer, que pulou duas posições e já disputava a quarta com Feldmann.

No final da primeira volta, Dirani liderava com quase 1s de vantagem para Di Mauro, com Elias em terceiro, Neugebauer já em quarto e Lara em quinto. Entre os pilotos da GT3, Costa, parceiro de Darwich, era o melhor posicionado, em 17º, seguido de Müller e Jimenez. O pole da GT3, Salles, acabou perdendo três posições na saída.

Enquanto Di Mauro reduzia a vantagem de Dirani na ponta, Nelsinho Piquet se destacava neste começo, assumindo a quinta colocação na quarta volta após largar da 11ª posição.

Os dramas começaram cedo. Lara e Feldmann tiveram um toque na luta pela quinta posição e acabaram se tocando, com Lara levando a pior com seus pneus. E lá na frente, enquanto protagonizava uma bela disputa com Dirani, o carro de Di Mauro passou a perder rendimento, forçando-o a entrar nos pits, voltando algumas voltas atrás dos líderes.

No início da décima volta, de 79 possíveis, Dirani passava a ter uma vantagem confortável para o novo segundo colocado, Enzo Elias: 4s. Atrás de Elias, vinha Piquet, a apenas 1s de diferença. César Ramos e Neugebauer completavam o top 5 de pilotos da Carrera. Na GT3, Jimenez era o melhor posicionado, em 14º, à frente de Costa e Müller.

Nos minutos seguintes, começamos a ver a primeira rodada de pit stops. Pelo regulamento, cada dupla precisa cumprir três pit stops de seis minutos. Nesta rodada, algumas duplas já optaram também pela troca do piloto

Enquanto mantinha diferença para Elias na casa de quatro segundos, o líder Dirani entrou nos boxes no início da 23ª volta, deixando que o brasiliense assumisse a ponta, com César Ramos em segundo a pouco mais de 2s e Diego Nunes em terceiro. Entre os pilotos da GT3, Galid Osman liderava, seguido de Salles e Caio Castr, em 9º, 10º e 11º, respectivamente.

A primeira rodada de pits chegou ao fim na volta 34. Paludo reassumiu a ponta, com 9s de vantagem para Giassi, que assumiu no lugar de Elias. Giaffone era o terceiro, com Sette Câmara em quarto e Mello em quinto. Entre os pilotos da GT3, Matheus Iorio, dupla de Marçal Müller, liderava, seguido de Hellmeister e Dariwch.

Antes mesmo da prova chegar à metade os pilotos iniciaram a segunda rodada de pits. O líder Paludo foi o primeiro dos ponteiros à entrar novamente nos boxes na volta 38, deixando a liderança com Giassi, seguido de Giaffone e Sette Câmara. Mas o piloto da Fórmula E logo ultrapassou Giaffone, subindo para segundo.

Com as paradas de Giassi e Salas, Sette Câmara passou a liderar com folga, tendo mais de 26s de vantagem para Menossi em segundo, enquanto a grande maioria dos ponteiros entrava nos boxes.

A 30 voltas do fim, Paludo retomava a liderança após a segunda rodada de pits, tendo Giassi em segundo, a 20s de distância, enquanto Carbone, que entrou no lugar de Neugebauer, era o terceiro, a 4s de distância. Salas e Boesel completavam os cinco primeiros. Na GT3, Müller liderava na 15ª posição, à frente de Monteiro e Suzuki.

O líder Paludo entrou nos boxes para a terceira e última parada no início da volta 60 de 79, devolvendo o carro para Dirani fazer o stint final. Ele foi o primeiro dos ponteiros a fazer isso, sendo seguido pelos demais na sequência.

Ao retomar a liderança, Dirani tinha uma vantagem confortável de 24s para a bela disputa entre Gui Salas e Enzo Elias pelo segundo lugar, com o piloto da Stock levando a melhor.

No final, Miguel Paludo e Dennis Dirani tiveram um domingo sólido para vencer os 300km de Goiânia. Completaram o pódio Fran Lara e Gui Salas, segundos colocados e vencedores na Carrera Sport, enquanto Enzo Elias e Jeff Giassi foram os terceiros, triunfando também na Carrera Trophy. Pedro Aguiar e Ricardo Zonta ficaram em quarto e Werner Neugebauer e Fabio Carbone completaram os cinco primeiros.

Na GT3 Cup, a vitória ficou com Marçal Müller e Matheus Iorio, seguido de Nelson Monteiro e Allam Hellmeister e Lucas Salles e Rafael Suzuki para completar o pódio. Na GT3 Sport, deu Caio Castro e Tony Kanaan, enquanto Gustavo Farah e Sebastian Moreno se deram melhor.

A Porsche Cup retoma as atividades da temporada 2021 em novembro, com a etapa final da Sprint junto do GP de São Paulo da Fórmula 1. Já a Endurance terá sua terceira e última etapa do ano também em Interlagos, mas no mês de dezembro.

Veja como foi a etapa de Endurance da Porsche Cup em Goiânia:

