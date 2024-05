Após estreia com pódio duplo na Áustria, Marcelo Tomasoni busca liderança da Porsche Sprint Challenge Suisse

Primeiro brasileiro a disputar uma temporada completa da Porsche Cup na Europa, Marcelo Tomasoni prepara-se para mais um desafio neste sábado (1º de junho), desta vez no técnico traçado de Paul Ricard, na França.

A segunda etapa da Porsche Sprint Challenge Suisse já terá os primeiros treinos na pista de 5,8 km e 15 curvas nesta quinta-feira (30). Tomasoni, que na estreia da temporada no Red Bull Ring, na Áustria, conquistou um segundo e um terceiro lugar, está animado para a disputa, especialmente por ter liderado os treinos de pré-temporada no circuito francês.

“Tivemos um final de semana muito forte na estreia da temporada na Áustria, no Red Bull Ring. Um resultado importante não só para o campeonato, como também para trazer a confiança da equipe. Estrear por aqui e ter o total apoio da equipe, logo na largada, é fundamental. Estou muito confiante para essa segunda etapa aqui na França e vamos com tudo em busca desta liderança”, comentou o brasileiro, vice-líder do campeonato, com 41 pontos.

A boa performance do piloto, desde os testes coletivos, tem sido muito elogiada pela equipe alemã Proton Huber Competition. “Estamos muito felizes, especialmente com a forma como o Marcelo se adaptou e vem evoluindo desde o seu primeiro teste na Europa”, elogiou o chefe da equipe, Christoph Huber.

“Eu estava um pouco cético antes do nosso primeiro contato e não imaginava o quanto esse brasileiro era um piloto forte, com uma curva de aprendizado tão rápida. Mas logo no primeiro final de semana, em Barcelona, durante a competição de inverno, ele já me surpreendeu com uma pole position e, naquele momento, percebemos o quão motivado e dedicado ele é”, finalizou Huber.

A temporada 2024 da competição suíça conta com o total de seis etapas e 12 corridas. Neste sábado pela manhã, os pilotos participam do classificatório e, na sequência, das duas corridas da etapa. A primeira prova terá 35 minutos de duração e mais uma volta e, a segunda, 25 minutos e mais uma volta.

Os dez primeiros na categoria Open GT, após uma etapa:

1. Reini Kofler (Aut) 62 pontos

2. Marcelo Tomasoni (Bra) 41

3. Sebastian Schmitt (Ale) 39

4. Merabi Mekvabishivili (Bul) 26

5. Jurgen Vollet (Ale) 23

6. Massimo Froio (Ita) 21

7. Marco Galassi (Ita) 20

8. Valerio Presezzi (Che) 16

9. Luigi Peroni (Ita) 14

10. Lorenz Nef (Che) 10

