Levar uma categoria do tamanho da Porsche Cup C6 Bank para uma etapa internacional envolve uma logística extremamente complexa. Ainda mais quando o evento está marcada para a Europa, que envolve uma viagem transoceânica com todo o equipamento necessário para a disputa das etapas do Endurance Challenge e também da Sprint, o campeonato de corridas curtas da categoria.

Para realizar corridas em dois fins de semana seguidos no Autódromo Fernanda Pires da Silva, conhecido popularmente como Autódromo do Estoril, distante 31 km da capital Lisboa, o trabalho da Porsche Cup começou há seis meses. Foi a primeira etapa do calendário 2024 a ter o planejamento iniciado, traçando as rotas e escolhendo os navios e as companhias marítimas que fariam o translado.

A preparação da carga para carregamento dos contêineres que seriam embarcados foi feita apenas em sete dias. No total, foram 26 usados, sendo 15 para carros e 11 para ferramentas e equipamentos – rodas, pneus, ferramentas e materiais para a montagem dos boxes. Para levar os 60 carros, foi utilizado um sistema de carregamento de 4 carros por contêiner, criado pela própria Porsche Cup C6 Bank em 2019. A tecnologia reduziu muito os custos logísticos envolvidos.

Para levar os carros da sede da categoria até o porto de Santos, foram percorridos 70 quilômetros por estradas, com o transporte feito pela SADA, maior operador logístico de transporte automotivo zero quilômetro da América Latina e parceiro oficial da Porsche Cup C6 Bank. O trecho marítimo para a ida dura 28 dias, exatamente, percorrendo mais de oito mil quilômetros no Oceano Atlântico.

Além disso, a categoria precisa ter pessoas que conheçam efetivamente a realização do evento para manter o alto padrão de organização das etapas brasileiras em Portugal. Por isso, 250 pessoas do staff da Porsche Cup C6 Bank viajarão para o Estoril.

No Brasil, o trabalho para preparar a documentação para a exportação dos carros e equipamentos está sendo feita desde março. Além disso, foi contratado um seguro para o transporte desde o carregamento na oficina em Interlagos, São Paulo, até a entrega dos containers no Autódromo Fernanda Pires da Silva, no Estoril.

As duas etapas da Porsche Cup C6 Bank serão disputadas em dois fins de semana no Estoril, em Portugal. No sábado, dia 22 de junho, está marcada a abertura do campeonato do Endurance Challenge. E nos dias 29 e 30 de junho, a quarta etapa de sprint, as corridas curtas dos carros de competição mais produzidos no planeta.

