Piloto e empresário, Sylvio de Barros morre aos 57 anos

O automobilismo nacional começa a semana com uma triste notícia. Morreu na última segunda-feira (28), o empresário e piloto Sylvio de Barros, aos 57 anos.

Segundo informações, Sylvio estava com a família em Joanópolis, cidade do interior de São Paulo, próximo à divisa com Minas Gerais, quando sofreu um acidente em uma cachoeira e bateu a cabeça, não resistindo ao impacto.

Nascido em 21 de fevereiro de 1967, Sylvio Alves de Barros Netto se tornou um nome importante na área de tecnologia e internet no Brasil, como investidor, empresário e empreendedor.

Paulistano, Barros se formou na FAAP e, após passagens como executivo em diversas áreas da General Motors, Marcco 23 e Mappin Automotivo entre os anos 1980 e 1990, resolveu se aventurar no mundo dos negócios.

Ao longo de sua carreira, fundou diversas empresas de renome no cenário brasileiro, como Webmotors, iCarros, Magnopus, zFlow e mais.

Fora do mundo dos negócios, Barros tinha uma grande paixão pelo automobilismo, convertendo o que era um hobby em uma parte integral de sua vida. Desde os anos 1990, o piloto acumulou uma grande trajetória no mundo do esporte a motor.

Só no Rally dos Sertões, a principal prova de off-road do Brasil, foram 11 participações, sendo 8 de moto (incluindo o título de 1995 na categoria production), uma nos UTVs e duas edições mais recentes entre os carros. Além do Sertões, Sylvio também se aventurou no Dakar, tendo como melhor resultado em 2017, sendo o terceiro melhor colocado entre os estreantes.

Em fevereiro deste ano, Sylvio disputou o South American Rally Race, na Argentina, em parceria com o navegador Ramon Sacilotti, ficando com o título entre os carros.

Já no automobilismo de pistas, Sylvio tinha uma longa história com a Porsche Cup, tendo sido campeão em 2011 e 2012. Nos últimos anos, vinha disputando o campeonato endurance em parceria com Caio Collet.

Sylvio deixa a esposa, Vanessa Raiter José de Barros e dois filhos, André Alves de Barros e Stella Alves de Barros.

Pelas redes sociais, diversos nomes do automobilismo nacional prestaram homenagem ao piloto, como o pentacampeão da Stock Car Cacá Bueno, o piloto de rally Lucas Moraes e o campeão da Fórmula E Lucas di Grassi, além da Porsche Cup.

