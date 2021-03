Após ser confirmado na Stock e Endurance, Cacá Bueno correrá na Porsche Cup

Cacá Bueno formará dupla com Marcelo Franco pelo segundo ano consecutivo no campeonato de endurance da Porsche Cup Brasil. A primeira etapa está marcada para 24 de julho, em Portugal.

“Estou muito confiante pelo ótimo entrosamento que tenho com o Marcelo”, disse Cacá. “É muito especial anunciar mais uma categoria para esta temporada, será a terceira que vou correr no ano e fico muito feliz com mais essa oportunidade. Duas era pouco, três é bom.”

“Fomos super bem na temporada passada com dois segundos lugares, no Velocitta e em Interlagos, e não fosse o abandono em Goiânia, brigaríamos pelo título. Neste ano, a intenção é lutar pelo campeonato novamente e vamos em busca disso em um ano de grande destaque da Porsche, de volta à TV aberta na Band e seguindo com Sportv.”

Competindo na Porsche desde 2016, Cacá foi vice-campeão do Endurance em 2019 na categoria 4.0 GT3 e foi o quarto colocado na classe Sport em 2020. Nesta temporada, o campeonato terá novamente três etapas com corridas de longa duração, sendo elas em Goiânia, em Portugal e em Interlagos.

Pentacampeão da Stock Car, Cacá agradeceu o apoio dos patrocinadores que tornaram este sonho possível mais uma vez.

“Depois de anunciar meu 20º ano na Stock Car e o Endurance Brasil, será muito legal dar essa continuidade na parceria com o Marcelo. Contaremos com o apoio de iCarros, Paraflu, Itaú, Red Bull e Moss, que estão acreditando muito no nosso projeto de corridas em 2021, então só tenho a agradecer e vamos dar o nosso máximo para retribuir na pista. Serão 21 corridas no ano em três categorias diferentes, uma verdadeira maratona de provas”, comentou.

Layout do carro de Cacá Bueno e Marcelo Franco em 2021 no Porsche Endurance 1 / 3 Foto de: Divulgacao Layout do carro de Cacá Bueno e Marcelo Franco em 2021 no Porsche Endurance 2 / 3 Foto de: Divulgacao Layout do carro de Cacá Bueno e Marcelo Franco em 2021 no Porsche Endurance 3 / 3 Foto de: Divulgacao

Marcelo Franco destacou mais um ano de parceria com Cacá. “Para mim é uma grande honra acelerar ao lado de um piloto tão completo quando o Cacá, simplesmente o maior vencedor em atividade da Stock Car. Tenho certeza de que juntos podemos brigar pelo título da Porsche Endurance Series”, disse Franco.

A primeira etapa do Porsche Endurance está marcada para o dia 24 de julho, em Portugal. A segunda prova será disputada em Goiânia em 16 de outubro, enquanto o Autódromo de Interlagos será o palco da decisão da categoria em 4 de dezembro.

Parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

HAAS 2021: Veja o carro 'RUSSO' da ESTREIA de SCHUMACHER em ano que time irá 'CUMPRIR TABELA' na F1

PODCAST: Como seria a transmissão dos sonhos da F1 no Brasil?

Your browser does not support the audio element.