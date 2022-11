Carregar reprodutor de áudio

Em um dos traçados com mais história no automobilismo mundial, Gustavo Ariel mostrou os motivos de ser um dos carteira preta do grid e gabaritou a jornada da Porsche Esports Brasil em Monza.

O piloto da Texaco Racing by TK fez uma jornada quase perfeita para vencer as duas provas da penúltima etapa da temporada. O que apimentou ainda mais a disputa pelo título com Caique Oliveira e Jeff Giassi.

Oliveira, líder do campeonato com o #94 da Fyra Simsports fez uma jornada cerebral coletando pontos importantes para o campeonato com um P2 e outro P5. O piloto sai de Monza ainda mais líder do que chegou para a quinta etapa da temporada.

Pela PROAM, Marcos Riffel venceu a primeira bateria e Pedro Oliveira, líder do certame venceu a bateria final e chega com vantagem para a decisão em Interlagos.

Entre as equipes, o título foi garantido em Monza pela Fyra Simsports, que se consagrou a primeira campeã por equipes da história do Porsche Esports Brasil.

“Foi uma grande etapa para mim e para a equipe", disse Ariel. "A pista estava bem quente desde os treinos, então o cuidado com os pneus era fundamental. Não conseguimos a volta perfeita no quali, mas ainda sim conseguimos uma boa posição no top 5.

"Soube negociar as ultrapassagens no começo para me manter na briga pela vitória. Consegui chegar no Caique e passei no limite dos incidentes e do tempo. Fiz uma boa manobra e fiquei feliz demais em vencer mais uma. Na segunda tive paciência no trânsito, escolhendo bem as brigas para chegar inteiro no fim e vencer mais uma vez.”.

A última etapa da temporada irá coroar os campeões nos dois certames. Pela PRO Caique Oliveira chega em vantagem no principal palco do automobilismo brasileiro com 345 pontos, seguido por Ariel (313) como seu principal concorrente. Em terceiro e ainda vivo na disputa pelo título, Giassi (298) pode se sagrar tetracampeão do principal campeonato de automobilismo virtual do país.

Já entre os competidores da PROAM, Pedro Oliveira (260) chega na liderança com vantagem de 65 pontos para Luizinho Gonzaga (195), Marcos Riffel é o terceiro com 183 tentos.

As corridas:

Caique Oliveira cravou a pole-position para a penúltima etapa da temporada 2022 do Porsche Esports Program, ele puxou a fila dos três carros da equipe Fyra Simsports.

A temida primeira curva do templo da velocidade não vitimou nenhum piloto da bateria 1 e Jeff Giassi, junto com Felipe Baptista faziam escolta para o líder da prova e do campeonato. Gustavo Ariel e Bruno do Carmo fechavam o top5.

A pressão em cima de Giassi, que fazia o papel de escudeiro para Oliveira era enorme. O #7 sofreu com os ataques e, após uma disputa com o #6 e #12 perdeu posições em contato com Ariel.

A diferença do líder para o resto do pelotão já era superior a 3s nos giros iniciais.

Marcos Riffel liderava a PROAM com um carro de vantagem para Helder Vieira, o P2.

Ariel começava a cortar a diferença de Oliveira na liderança. Em duas voltas, a diferença caiu meio segundo. Enquanto isso, Baptista já aparecia junto com Giassi para atacar os carros da Texaco Racing by TK.

Riffel cada vez colocava mais competidores entre ele e o segundo colocado da PROAM. Com dois carros da PRO entre eles, o #30 ia criando vantagem confortável.

Do Carmo sofreu ataque duplo dos carros da Fyra Simsports, conseguiu se defender bem na tomada da Parabólica, mas foi vítima fácil para Baptista na curva 1. Ariel desgarrou da disputa e viu seu companheiro perder duas posições na 11ª volta.

Pedro Oliveira assumiu a segunda posição da PROAM.

A diferença que já havia sido de 3s era de menos de 1s para o líder e a disputa mais intensa da prova era pela quarta posição. Giassi fez belo movimento para ganhar duas posições na segunda perna da curva 1.

Última volta e Ariel teve a primeira chance real de tomar a liderança da prova, em seu primeiro ataque o #12 assumiu a liderança com facilidade, mas Oliveira não desistia de vencer a bateria e estender sua liderança no campeonato. Ariel venceu a primeira com Oliveira em segundo, Baptista em terceiro, Victor Miranda e Jeff Giassi completaram o top 5. Riffel venceu pela PROAM.

Rogério Santos Netto largou da pole-position para a segunda bateria após inversão de grid. O #46 da Hot Car largou bem e soube se defender do ataque de Pedro Oliveira. Ariel subiu 4 posições, já Oliveira perdeu posições. Giassi pulou para a oitava posição.

Pedro Oliveira atacou Netto para a liderança da prova e da PROAM. Netto retomou a liderança no giro seguinte.

Victor Veloso assumiu a segunda posição e começava a colocar Netto na alça de mira pela liderança. líder do campeonato PROAM, Oliveira foi tocado e escapou para a brita, perdendo muitas posições. Em disputa pela liderança, Bruno do Carmo e Rogério Santos Netto pararam no muro e a liderança caiu no colo de Veloso. Ariel era P2 e buscava gabaritar a bateria.

O piloto da Texaco Racing by TK assumiu a liderança da prova e teria 18 minutos pela frente para confirmar sua segunda vitória. Giassi era P5 e Oliveira P12.

Tavares e Riffel se encontraram e os carros da mesma equipe abandonaram a prova. Riffel liderava a PROAM e pode ter dado adeus a briga pelo título.

Neto Nascimento e Veloso disputavam a segunda posição, Giassi observava na quarta colocação. Pedro Oliveira, que havia perdido posições, assumiu a liderança da PROAM.

Caique Oliviera escalava o pelotão e ia conquistando um bom resultado para o campeonato com o P7.

Neto Nascimento reassumiu a segunda posição da bateria com 10 minutos para o fim. Giassi assume o p2 após 3-wide na reta de Monza.

Ariel venceu a segunda bateria com Giassi na segunda posição e Felipe Baptista em terceiro colocado. Pela PROAM, Pedro Oliveira venceu e abriu ainda mais vantagem na liderança do campeonato.

Classifcação classe Pro – Top 5

1-Caique Oliveira – Fyra SimSport 1 – 345 pontos

2- Gustavo Ariel – Texaco Racing by TK 1 – 313 pontos

3- Jeff Giassi - Fyra SimSport 1 – 298 pontos

4- Matheus Machado – Iron Studios – 289 pontos

5- Neto Nascimento – Divena E-Sports - 288

Classificação classe Pro-Am – Top 5

1-Pedro Oliveira – YouRaceBR eSports by Sensa – 260 pontos

2-Luizinho Gonzaga – AC7 E-Racing Team by RKL – 195 pontos

3-Marcos Riffel – Bengutan Racing Smartfilmes – 183 pontos

4-Rogério Santos Neto – Hot Car Competições – 181 pontos

5-Lucyano da Silva – Duck Hawk Racing – 159 pontos

Classificação por equipes – Top 5

1-Fyra SimSport – 738 pontos

2-Texaco Racing by TK1 – 490 pontos

3- Divena E-Sports – 448 pontos

4- YouRaceBR eSports by Sensa - 441

5- Bengutan Racing PizzaCrek – 418 pontos

